Маурисио Почеттино қаерда ишлаш нияти борлигини маълум қилди

  • 16 январь 2020, 11:43
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  • Спорт
    • Маурисио Почеттино қаерда ишлаш нияти борлигини маълум қилди
    "Тоттенхэм" собиқ бош мураббийи Маурисио Почеттино қайси чемпионатда ишлат нияти бор эканлиги ҳақида гапириб ўтди.

    "Англия ёки Испанияда фаолиятимни давом эттирмоқчиман. Фаолиятимни Барселонада бошлаганимдан хурсандман. Чунки турли маданиятлари билан танишишга муваффақ бўлдим.

    Футбол Англияда пайдо бўлди, бироқ Испания ажойиб футбол ва мураббийларга эга мамлакат. Англия ва Испания чемпионатлари - дунёнинг энг кучли лигалари    ", - дея айтиб ўтди Почеттинио.

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