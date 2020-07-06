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"Зенит" Россия Суперкубогини қўлга киритди
"Зенит" ва "Локомотив" жамоалари ўртасидаги Олимп Суперкубоги бўлиб ўтди.
Учрашувдаги ҳисобни Артём Дзюба очди. У чап қанотдан узатилган тўпни боши билан дарвозага йўллади - 1:0. Иккинчи таймда Оздоев жарима майдони ташқарисидан ажойиб зарба билан гол урди - 2:0.
Бунга "Локомотив" Ведран Чорлуканинг голи билан жавоб берди холос - 2:1. Шу тариқа "Зенит" ўз тарихида бешинчи марта Россия Суперкубогини қўлга киритди.
Зенит – Локомотив 2:1 (1:0, 1:1)
Голлар: 1:0 – 14 Дзюба, 2:0 – 69 Оздоев, 2:1 – 72 Чорлука.
Зенит – Кержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Малком (Мостовой, 81), Азмун (Ригони, 90), Дзюба (Жирков, 81), Дриусси (Мусаев, 88).
Локомотив – Гильерме, Рибус, Магкеев (Жемалетдинов, 69), Чорлука, Игнатьев, Миранчук (Рибчинский, 81), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Серкейра, Эдер (Смолов, 62).
Огоҳлантиришлар: Рибус (19), Магкеев (48), Дриусси (59), Миранчук (64), Оздоев (67), Баринов (72), Миранчук (78), Жирков (84).
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Учрашувдаги ҳисобни Артём Дзюба очди. У чап қанотдан узатилган тўпни боши билан дарвозага йўллади - 1:0. Иккинчи таймда Оздоев жарима майдони ташқарисидан ажойиб зарба билан гол урди - 2:0.
Бунга "Локомотив" Ведран Чорлуканинг голи билан жавоб берди холос - 2:1. Шу тариқа "Зенит" ўз тарихида бешинчи марта Россия Суперкубогини қўлга киритди.
Зенит – Локомотив 2:1 (1:0, 1:1)
Голлар: 1:0 – 14 Дзюба, 2:0 – 69 Оздоев, 2:1 – 72 Чорлука.
Зенит – Кержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Малком (Мостовой, 81), Азмун (Ригони, 90), Дзюба (Жирков, 81), Дриусси (Мусаев, 88).
Локомотив – Гильерме, Рибус, Магкеев (Жемалетдинов, 69), Чорлука, Игнатьев, Миранчук (Рибчинский, 81), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Серкейра, Эдер (Смолов, 62).
Огоҳлантиришлар: Рибус (19), Магкеев (48), Дриусси (59), Миранчук (64), Оздоев (67), Баринов (72), Миранчук (78), Жирков (84).
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