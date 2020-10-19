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8 та гол урилган ўйинда "Бунёдкор" йирик ҳисобда ғалаба қозонди
Coca Cola Суперлигаси 20-туридан ўрин олган "Бунёдкор" ҳамда "Андижон" жамоалари ўртасидаги учрашув ўз якунига етди. Унда меҳмонлар / ҳисобида зафар қучди.
"Қалдирғочлар" сафида Муҳаммадодил Қаҳрамонов, Иброҳимхалил Йўлдошев, Хуршид Ғиёсов, Шаҳбоз Эркинов, Нурилло Тўхтасинов ва Лутфулло Тўраев голларга муаллифлик қилган бўлса, меҳмонлардан фақатгина Шаҳбоз Жумабоев ҳамда Дониёр Абдуманнопов жавоб қайтара олди.
"Бунёдкор" – "Андижон" 6:2
Голлар: Муҳаммадодил Қаҳрамонов 3', Иброҳимҳалил Юлдашев 5', Хуршид Ғиёсов 11', Шаҳбоз Эркинов 48', Нурилло Тўхтасинов 67', Лутфулла Тўраев 77' – Шаҳбоз Жумабоев 8', Дониёр Абдуманнопов 90'
"Бунёдкор": 71.Сарвар Каримов, 4.Давронжон Эргашев, 5.Иброҳимҳалил Юлдашев (26.Улуғбек Абдуллаев, 46), 10.Хуршид Ғиёсов (14.Миржаҳон Мираҳмадов, 76), 11.Расул Йўлдошев, 13.Лутфулла Тўраев, 19.Нурилло Тўхтасинов (48.Валерий Акопов, 71), 30.Абдулла Абдуллаев, 34.Суҳроб Иззатов (17.Санжар Қодирқулов, 46), 37.Муҳаммадодил Қаҳрамонов, 90.Шаҳбоз Эркинов ( 20.Владислав Нуриев, 71).
Захира: 1.Абдумавлон Абдужалилов, 6.Анвар Ғофуров, 7.Дилшодбек Аҳмадалиев, 77.Селим Нурмурадов.
"Андижон": 16.Элдор Адҳамов (1.Аслонбек Аҳроров, 61), 3.Азамат Исроилов, 5.Хушнудбек Авилов, 6.Бахтиёр Қосимов, 8.Фарҳод Бекмуратов (70.Нодир Мавлонов, 67), 11.Сирож Мелиев, 17.Абдулло Олимов, 22.Усмонали Исмоналиев, 27.Муҳаммадали Юлдашев (15.Рустамжон Қўчқоров, 61), 33.Дониёр Абдуманнопов, 80.Шаҳбоз Жумабоев.
Захира: 2.Муҳаммадали Турсунов, 20.Асилбек Азизов, 25.Қаҳрамон Баҳодиров, 26.Муҳаммадкарим Тоиров, 99.Жамшид Ҳомидов. “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг
"Қалдирғочлар" сафида Муҳаммадодил Қаҳрамонов, Иброҳимхалил Йўлдошев, Хуршид Ғиёсов, Шаҳбоз Эркинов, Нурилло Тўхтасинов ва Лутфулло Тўраев голларга муаллифлик қилган бўлса, меҳмонлардан фақатгина Шаҳбоз Жумабоев ҳамда Дониёр Абдуманнопов жавоб қайтара олди.
"Бунёдкор" – "Андижон" 6:2
Голлар: Муҳаммадодил Қаҳрамонов 3', Иброҳимҳалил Юлдашев 5', Хуршид Ғиёсов 11', Шаҳбоз Эркинов 48', Нурилло Тўхтасинов 67', Лутфулла Тўраев 77' – Шаҳбоз Жумабоев 8', Дониёр Абдуманнопов 90'
"Бунёдкор": 71.Сарвар Каримов, 4.Давронжон Эргашев, 5.Иброҳимҳалил Юлдашев (26.Улуғбек Абдуллаев, 46), 10.Хуршид Ғиёсов (14.Миржаҳон Мираҳмадов, 76), 11.Расул Йўлдошев, 13.Лутфулла Тўраев, 19.Нурилло Тўхтасинов (48.Валерий Акопов, 71), 30.Абдулла Абдуллаев, 34.Суҳроб Иззатов (17.Санжар Қодирқулов, 46), 37.Муҳаммадодил Қаҳрамонов, 90.Шаҳбоз Эркинов ( 20.Владислав Нуриев, 71).
Захира: 1.Абдумавлон Абдужалилов, 6.Анвар Ғофуров, 7.Дилшодбек Аҳмадалиев, 77.Селим Нурмурадов.
"Андижон": 16.Элдор Адҳамов (1.Аслонбек Аҳроров, 61), 3.Азамат Исроилов, 5.Хушнудбек Авилов, 6.Бахтиёр Қосимов, 8.Фарҳод Бекмуратов (70.Нодир Мавлонов, 67), 11.Сирож Мелиев, 17.Абдулло Олимов, 22.Усмонали Исмоналиев, 27.Муҳаммадали Юлдашев (15.Рустамжон Қўчқоров, 61), 33.Дониёр Абдуманнопов, 80.Шаҳбоз Жумабоев.
Захира: 2.Муҳаммадали Турсунов, 20.Асилбек Азизов, 25.Қаҳрамон Баҳодиров, 26.Муҳаммадкарим Тоиров, 99.Жамшид Ҳомидов. “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг
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