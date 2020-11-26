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ЕЧЛ. «Ливерпуль» ва «Порту» плей-оффда, «Реал» Украинада ютқазиб 3-ўринга тушди
Фото: Reuters
Чемпионлар Лигасида тўртта гуруҳда 5-тур ўйинлари бўлиб ўтди.
А гуруҳида «Атлетико» ўз майдонида «Бавария» билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқарди ва плей-офф масаласини сўнгги турда ҳал қиладиган бўлди. «Локомотив» Москвада «Зальцбург»га имкониятни бой бериб, сўнгги ўринга тушиб кетди.
В гуруҳида «Реал» «Шахтёр»га меҳмонда ҳам мағлуб бўлди ва сўнгги тур олдидан 3-ўринга тушиб қолди. «Интер» эса сафарда голларга бой баҳсда пешқадам «Боруссия» Мёнхенгладбахдан устун келиб, кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолди.
С гуруҳида «Порту» ўз уйида «Манчестер Сити» билан дуранг ўйнаб 2-ўрин билан кейинги босқич масаласини ижобий ҳал қилди. «Марсель» эса «Олимпиакос» билан баҳсда илк ғалабасига эришди.
D гуруҳида «Ливерпуль» «Аякс» устидан минимал ҳисобда устун келиб, 1-ўрин билан 1/8 финалга йўлланма олди. «Аталанта» кутилмаганда Бергамода «Мидтьюлланд»ни мағлуб эта олмади.
ЕЧЛ, 5-тур, 1 декабрь
А гуруҳи
Атлетико – Бавария 1:1
Голлар: Фелиш (26) – Мюллер (86, пенальти).
Атлетико – Облак, Эрмосо, Хименес (Фелипе, 68), Савич, Триппьер, Льоренте, Сауль, Фелиш (Лемар, 87), Карраско (Лоди, 87), Корреа (Эррера, 80), Коке.
Бавария – Нюбель, Сарр (Ричардс, 62), Аррей-Мби (Гнабри, 61), Эрнандес, Алаба, Мартинес (Мюллер, 62), Дуглас Коста (Зиркзее, 86), Сане, Мусиала (Штиллер, 76), Шупо-Мотинг, Зюле.
Локомотив М – Зальцбург 1:3
Голлар: Миранчук (78, пенальти) – Бериша (28, 41), Адейеми (81).
Локомотив – Гильерме, Рибус, Магкеев, Чорлука, Лисцов (Миранчук, 46), Серкейра, Живоглядов (Рибчинский, 84), Райкович (Игнатьев, 46), Эдер, Зе Луиш (Камано, 90), Лисакович (Мухин, 46).
Зальцбург – Станкович, Кристенсен, Вебер, Ульмер, Рамальо, Юнузович, Камара (Сучич, 69), Собослаи (Дака, 77), Мвепу, Бериша (Онгюэн, 90+3), Койта (Адейеми, 70).
В гуруҳи
Боруссия М – Интер 2:3
Голлар: Плеа (45+1, 76) – Дармиан (17), Лукаку (64, 73).
Боруссия М – Зоммер, Лайнер, Вендт (Вольф, 78), Гинтер, Янчке (Закария, 46), Крамер, Штиндль (Эмболо, 70), Нойҳаус, Лазаро, Плеа, Тюрам.
Интер – Ҳанданович, Янг (Перишич, 87), Шкриньяр, Бастони, Дармиан (Ҳакими, 60), Брозович, Барелла, Гальярдини, де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
Шахтёр – Реал 2:0
Голлар: Дентиньо (57), Соломон (82).
Шахтёр – Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Марлос (Майкон, 73), Тете, Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Коваленко (Алан Патрик, 85), Мораес (Дентиньо 25, Фернандо 85).
Реал – Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Модрич, Родриго (Винисиус Жуниор, 77), Бензема (Мариано Диас, 77).
С гуруҳи
Порту – Манчестер Сити 0:0
Порту – Марчесин, Сарр, Сануси, Мбемба, Лейте, Отавио (Виейра, 87), Урибе, Корона (Диас, 62), Оливейра, Марега (Эванилсон, 72), Манафа (Нану, 72).
Манчестер Сити – Эдерсон, Канселу, Гарсия, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Фоден, Стерлинг, Силва, Торрес (Жезус, 71), Родри.
Марсель – Олимпиакос 2:1
Голлар: Пайет (55 пенальти, 75 пенальти), – Камара (33).
Марсель – Манданда, Амави, Альваро, Сакаи, Камара, Пайет, Кюизанс (Сансон, 56), Товен (Аке, 90+5), Ронжье (Гуйе, 85), Чалета-Цар, Бенедетто (Жермен, 46).
Олимпиакос – Жозе Са, Холебас, Рубен Семеду, Рафинья, Сиссе, Мвила (Масурас, 79), Бухалакис, Фортунис, Камара, Врусай (Эль-Судани, 90+2), Эль-Араби.
D гуруҳи
Ливерпуль – Аякс 1:0
Гол: Жонс (58).
Ливерпуль – Келлеҳер, Матип, Робертсон, Неко Уильямс, Мане, Вейналдум, Салоҳ (Рис Уильямс, 90), Ҳендерсон, Жота (Фирмино, 68), Жонс, Фабиньо.
Аякс – Онана, Тальяфико, Блинд (Мартинес, 86), Мазрауи (Ҳунтелар, 86), Альварес (Лабьяд, 69), Антони, Гравенберх, Нерес (Траоре, 81), Классен, Тадич, Сҳюрс.
Аталанта – Мидтьюлланд 1:1
Голлар: Ромеро (79) – Шольц (13).
Аталанта– Спортьелло, Ҳатебур, Паломино (Толои, 68), Ромеро, Гозенс (Рюжери, 86), Пессина, Фройлер (де Рон, 68), Гомес (Иличич, 46), Гимшити, Муриэль (Траоре, 68), Сапата.
Мидтьюлланд – Хансен, Жеймс, Паулиньо Силва, Шольц, Ҳоэг, Андерсон, Дрейер (Исаксен, 82), Мабиль (Вибе, 67), Оньека, Андерссон, Каба (Мадсен, 82). “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
Чемпионлар Лигасида тўртта гуруҳда 5-тур ўйинлари бўлиб ўтди.
А гуруҳида «Атлетико» ўз майдонида «Бавария» билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқарди ва плей-офф масаласини сўнгги турда ҳал қиладиган бўлди. «Локомотив» Москвада «Зальцбург»га имкониятни бой бериб, сўнгги ўринга тушиб кетди.
В гуруҳида «Реал» «Шахтёр»га меҳмонда ҳам мағлуб бўлди ва сўнгги тур олдидан 3-ўринга тушиб қолди. «Интер» эса сафарда голларга бой баҳсда пешқадам «Боруссия» Мёнхенгладбахдан устун келиб, кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолди.
С гуруҳида «Порту» ўз уйида «Манчестер Сити» билан дуранг ўйнаб 2-ўрин билан кейинги босқич масаласини ижобий ҳал қилди. «Марсель» эса «Олимпиакос» билан баҳсда илк ғалабасига эришди.
D гуруҳида «Ливерпуль» «Аякс» устидан минимал ҳисобда устун келиб, 1-ўрин билан 1/8 финалга йўлланма олди. «Аталанта» кутилмаганда Бергамода «Мидтьюлланд»ни мағлуб эта олмади.
ЕЧЛ, 5-тур, 1 декабрь
А гуруҳи
Атлетико – Бавария 1:1
Голлар: Фелиш (26) – Мюллер (86, пенальти).
Атлетико – Облак, Эрмосо, Хименес (Фелипе, 68), Савич, Триппьер, Льоренте, Сауль, Фелиш (Лемар, 87), Карраско (Лоди, 87), Корреа (Эррера, 80), Коке.
Бавария – Нюбель, Сарр (Ричардс, 62), Аррей-Мби (Гнабри, 61), Эрнандес, Алаба, Мартинес (Мюллер, 62), Дуглас Коста (Зиркзее, 86), Сане, Мусиала (Штиллер, 76), Шупо-Мотинг, Зюле.
Локомотив М – Зальцбург 1:3
Голлар: Миранчук (78, пенальти) – Бериша (28, 41), Адейеми (81).
Локомотив – Гильерме, Рибус, Магкеев, Чорлука, Лисцов (Миранчук, 46), Серкейра, Живоглядов (Рибчинский, 84), Райкович (Игнатьев, 46), Эдер, Зе Луиш (Камано, 90), Лисакович (Мухин, 46).
Зальцбург – Станкович, Кристенсен, Вебер, Ульмер, Рамальо, Юнузович, Камара (Сучич, 69), Собослаи (Дака, 77), Мвепу, Бериша (Онгюэн, 90+3), Койта (Адейеми, 70).
В гуруҳи
Боруссия М – Интер 2:3
Голлар: Плеа (45+1, 76) – Дармиан (17), Лукаку (64, 73).
Боруссия М – Зоммер, Лайнер, Вендт (Вольф, 78), Гинтер, Янчке (Закария, 46), Крамер, Штиндль (Эмболо, 70), Нойҳаус, Лазаро, Плеа, Тюрам.
Интер – Ҳанданович, Янг (Перишич, 87), Шкриньяр, Бастони, Дармиан (Ҳакими, 60), Брозович, Барелла, Гальярдини, де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
Шахтёр – Реал 2:0
Голлар: Дентиньо (57), Соломон (82).
Шахтёр – Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Марлос (Майкон, 73), Тете, Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Коваленко (Алан Патрик, 85), Мораес (Дентиньо 25, Фернандо 85).
Реал – Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Модрич, Родриго (Винисиус Жуниор, 77), Бензема (Мариано Диас, 77).
С гуруҳи
Порту – Манчестер Сити 0:0
Порту – Марчесин, Сарр, Сануси, Мбемба, Лейте, Отавио (Виейра, 87), Урибе, Корона (Диас, 62), Оливейра, Марега (Эванилсон, 72), Манафа (Нану, 72).
Манчестер Сити – Эдерсон, Канселу, Гарсия, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Фоден, Стерлинг, Силва, Торрес (Жезус, 71), Родри.
Марсель – Олимпиакос 2:1
Голлар: Пайет (55 пенальти, 75 пенальти), – Камара (33).
Марсель – Манданда, Амави, Альваро, Сакаи, Камара, Пайет, Кюизанс (Сансон, 56), Товен (Аке, 90+5), Ронжье (Гуйе, 85), Чалета-Цар, Бенедетто (Жермен, 46).
Олимпиакос – Жозе Са, Холебас, Рубен Семеду, Рафинья, Сиссе, Мвила (Масурас, 79), Бухалакис, Фортунис, Камара, Врусай (Эль-Судани, 90+2), Эль-Араби.
D гуруҳи
Ливерпуль – Аякс 1:0
Гол: Жонс (58).
Ливерпуль – Келлеҳер, Матип, Робертсон, Неко Уильямс, Мане, Вейналдум, Салоҳ (Рис Уильямс, 90), Ҳендерсон, Жота (Фирмино, 68), Жонс, Фабиньо.
Аякс – Онана, Тальяфико, Блинд (Мартинес, 86), Мазрауи (Ҳунтелар, 86), Альварес (Лабьяд, 69), Антони, Гравенберх, Нерес (Траоре, 81), Классен, Тадич, Сҳюрс.
Аталанта – Мидтьюлланд 1:1
Голлар: Ромеро (79) – Шольц (13).
Аталанта– Спортьелло, Ҳатебур, Паломино (Толои, 68), Ромеро, Гозенс (Рюжери, 86), Пессина, Фройлер (де Рон, 68), Гомес (Иличич, 46), Гимшити, Муриэль (Траоре, 68), Сапата.
Мидтьюлланд – Хансен, Жеймс, Паулиньо Силва, Шольц, Ҳоэг, Андерсон, Дрейер (Исаксен, 82), Мабиль (Вибе, 67), Оньека, Андерссон, Каба (Мадсен, 82). “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
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