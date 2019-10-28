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Футбол бўйича миллий терма жамоамиз футзалчиларга йирик ҳисобда мағлуб бўлди
ЎФФ собиқ президенти Мираброр Усмонов хотирасига бағишланган ўйинда Ўзбекистон футбол ва футзал терма жамоаларимиз ўзаро тўқнаш келишди.
Учрашув аввалида футзалчиларимиз Жавлон Аноровнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очишди - 0:1. Иккинчи тайм ўрталарида Азиз Ҳайдаров автогол муаллифига айланди - 0:2. Ўйин охирида Даврон Чориев ва Дилшод Раҳматов ҳам футболчиларимизни ранжитишди - 0:4.
Ўзбекистон футбол МТЖ - Ўзбекистон футзал МТЖ 0:4
Голлар: Жавлон Аноров 0:1. Азиз Ҳайдаров (автогол) 0:2. Даврон Чориев 0:3. Дилшод Раҳматов 0:4.
Ўзбекистон футбол МТЖ: Санжар Қувватов, Сарвар Каримов, ИброҳимҲалил Юлдашев, Ислом Тўхтахўжаев, Тимур Кападзе, Азиз Ҳайдаров, Сервер Жепаров, Одилжон Ҳамробеков, Ҳожимат Эркинов, Нурилло Тўхтасинов, Азизбек Турғунбоев, Суннатилла Абдуллажонов, Улуғбек Абдуллаев.
Ўзбекистон футзал МТЖ: Рустам Умаров, Равшан Элибоев, Дилшод Раҳматов, Даврон Чориев, Машраб Одилов, Акбар Усмонов, Жавлон Аноров, Шуҳрат Тожибоев, Фарҳод Абдумавлонов, Константин Свиридов, Андрей Шлёма, Дилшод Ирсалиев, Артур Юнусов, Нодир Элибоев.
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Учрашув аввалида футзалчиларимиз Жавлон Аноровнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очишди - 0:1. Иккинчи тайм ўрталарида Азиз Ҳайдаров автогол муаллифига айланди - 0:2. Ўйин охирида Даврон Чориев ва Дилшод Раҳматов ҳам футболчиларимизни ранжитишди - 0:4.
Ўзбекистон футбол МТЖ - Ўзбекистон футзал МТЖ 0:4
Голлар: Жавлон Аноров 0:1. Азиз Ҳайдаров (автогол) 0:2. Даврон Чориев 0:3. Дилшод Раҳматов 0:4.
Ўзбекистон футбол МТЖ: Санжар Қувватов, Сарвар Каримов, ИброҳимҲалил Юлдашев, Ислом Тўхтахўжаев, Тимур Кападзе, Азиз Ҳайдаров, Сервер Жепаров, Одилжон Ҳамробеков, Ҳожимат Эркинов, Нурилло Тўхтасинов, Азизбек Турғунбоев, Суннатилла Абдуллажонов, Улуғбек Абдуллаев.
Ўзбекистон футзал МТЖ: Рустам Умаров, Равшан Элибоев, Дилшод Раҳматов, Даврон Чориев, Машраб Одилов, Акбар Усмонов, Жавлон Аноров, Шуҳрат Тожибоев, Фарҳод Абдумавлонов, Константин Свиридов, Андрей Шлёма, Дилшод Ирсалиев, Артур Юнусов, Нодир Элибоев.
Манба: championat.asia “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
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