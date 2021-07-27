23:56 / 29.07.2021
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Спорт

"Тобол" Сергеевнинг дубли эвазига "Хайдук"ни мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди

"Тобол" Сергеевнинг дубли эвазига "Хайдук"ни мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди

УЕФА Конференциялар Лигаси иккинчи саралаш босқичи доирасидаги "Тобол" – "Хайдук" жавоб учрашуви бўлиб ўтди.
Ўзбекистон терма жамоаси ҳужумчиси Игорь Сергеев мазкур баҳсда 79 дақиқа ҳаракатланиб, 2 та гол урди ва "Тобол"нинг учинчи саралаш босқичига йўл олишида катта ҳисса қўшди.

"Тобол" (Қозоғистон) – "Хайдук" (Хорватия) 4:1
Голлар: Душан Йованчич 56', Игорь Сергеев 61', 67', Асхат Тагиберген 118' – Эмир Сахити 90+4
Гол урилмаган пенальти: Филип Кровинович 70'
"Тобол": Александр Мокин, Сергей Малий, Александр Марочкин, Алекса Аманович, Багдат Каиров, Серикжан Мужиков (Азат Нургалиев, 87), Душан Йованчич (Самат Жаринбетов, 108), Руслан Валиуллин, Зоран Тошич (Хайме-Тони Сильва, 75), Игорь Сергеев (Элгужа Лобжанидзе, 79), Рубен Брижиду (Асхат Тагиберген, 87)
"Хайдук": Ловре Калинич, Герге Ловренчич, Марио Вускович, Стефан Шимич, Дэвид Колина (Иван Дольчек, 83), Йосип Вукович (Кристиан Димитров, 83), Эмир Сахити, Филип Кровинович (Яни Атанасов, 112), Жайро (Стипе Биук, 68), Ян Млакар (Димитриос Диамантакос, 83), Марин Любичич (Йосип Элез, 61).
Огоҳлантиришлар: Марио Вускович (14), Багдат Каиров (31), Душан Йованчич (37), Руслан Валиуллин (81), Стефан Шимич (94).
Биринчи ўйин: 0-2


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Янгиликлар » Спорт » "Тобол" Сергеевнинг дубли эвазига "Хайдук"ни мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди

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