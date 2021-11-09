13:47 / 12.11.2021
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Спорт

Шевченконинг "Женоа"даги илк трансфери россиялик футболчи бўлиши мумкин

Шевченконинг "Женоа"даги илк трансфери россиялик футболчи бўлиши мумкин
"Аталанта" клуби ярим ҳимоячиси Алексей Миранчук "Женоа"га ўтиши мумкин. Calciomercato нашри тарқатган хабарга қараганда, генуяликлар россиялик футболчини яқинлашиб келаётган қишки трансферлар даврида ижара олишни режа қилмоқда.

Айнан Миранчук может стать первым подписанием Андрей Шевченконинг "Женоа" бошқарувидаги илк трансфери бўлиши мумкин.

Алексей Миранчук жорий мавсум А Серияда жами 6 та ўйинда майдонга тушди ва 1 та голга ассистентлик қилди.

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Янгиликлар » Спорт » Шевченконинг "Женоа"даги илк трансфери россиялик футболчи бўлиши мумкин

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