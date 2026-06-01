SpaceX ИПО ҳужжатларида сув танқислиги асосий хавф сифатида кўрсатилди

·76·Техно
SpaceX ИПО ҳужжатларида сув танқислиги асосий хавф сифатида кўрсатилди

Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг ИПО (акцияларни оммавий жойлаштириш) аризасига кутилмаган ўзгартириш киритди. Янгиланган ҳужжатда компания инвесторларни маълумотлар марказларини совутиш учун зарур бўлган сув ресурсларининг етишмаслиги жиддий хавф туғдириши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган. Эндиликда SpaceX учун сувга бўлган эҳтиёж электр энергияси, процессорлар ва бошқа муҳим ресурслар каби стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания таркибига xAI сунъий интеллект лойиҳаси қўшилиши билан ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб кескин ошди. Аввалроқ SpaceX фақат энергия нархи ва қурилиш муддатлари ҳақида қайғурган бўлса, энди сув танқислиги, қурғоқчилик ва маҳаллий ресурслар учун рақобат маълумотлар марказлари фаолиятини чеклаши мумкинлигини тан олмоқда. Бу муаммо янги объектлар учун жой танлашда ҳал қилувчи омилга айланган.

Ҳужжатдаги ўзгаришлар АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси (SEК) билан олиб борилаётган музокаралар натижаси бўлиши мумкин. Маълумотлар марказларининг иқлим ўзгариши шароитида маҳаллий сув захираларига таъсири ҳозирда глобал миқёсда қизғин муҳокама қилинмоқда. SpaceX агар сув етишмовчилиги юзага келса, қимматроқ муқобил совутиш технологияларига ўтишга мажбур бўлишини билдирган.

Бундан ташқари, SpaceX ўз ходимлари ва раҳбариятнинг яқинлари учун ИПО акцияларининг 5 фоизини банд қилиб қўйганини маълум қилди. Шунингдек, келажакда Tesla билан эҳтимолий бирлашув ёки бошқа йирик битимлар сабабли қўшимча акциялар чиқарилиши мумкинлиги, бу эса жорий акциядорлар улушининг камайишига (дилутион) олиб келиши ҳақида огоҳлантириш берилди.

SpaceXElon MuskИПОxAITesla
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин