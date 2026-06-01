SpaceX ИПО ҳужжатларида сув танқислиги асосий хавф сифатида кўрсатилди
Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг ИПО (акцияларни оммавий жойлаштириш) аризасига кутилмаган ўзгартириш киритди. Янгиланган ҳужжатда компания инвесторларни маълумотлар марказларини совутиш учун зарур бўлган сув ресурсларининг етишмаслиги жиддий хавф туғдириши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган. Эндиликда SpaceX учун сувга бўлган эҳтиёж электр энергияси, процессорлар ва бошқа муҳим ресурслар каби стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания таркибига xAI сунъий интеллект лойиҳаси қўшилиши билан ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб кескин ошди. Аввалроқ SpaceX фақат энергия нархи ва қурилиш муддатлари ҳақида қайғурган бўлса, энди сув танқислиги, қурғоқчилик ва маҳаллий ресурслар учун рақобат маълумотлар марказлари фаолиятини чеклаши мумкинлигини тан олмоқда. Бу муаммо янги объектлар учун жой танлашда ҳал қилувчи омилга айланган.
Ҳужжатдаги ўзгаришлар АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси (SEК) билан олиб борилаётган музокаралар натижаси бўлиши мумкин. Маълумотлар марказларининг иқлим ўзгариши шароитида маҳаллий сув захираларига таъсири ҳозирда глобал миқёсда қизғин муҳокама қилинмоқда. SpaceX агар сув етишмовчилиги юзага келса, қимматроқ муқобил совутиш технологияларига ўтишга мажбур бўлишини билдирган.
Бундан ташқари, SpaceX ўз ходимлари ва раҳбариятнинг яқинлари учун ИПО акцияларининг 5 фоизини банд қилиб қўйганини маълум қилди. Шунингдек, келажакда Tesla билан эҳтимолий бирлашув ёки бошқа йирик битимлар сабабли қўшимча акциялар чиқарилиши мумкинлиги, бу эса жорий акциядорлар улушининг камайишига (дилутион) олиб келиши ҳақида огоҳлантириш берилди.
…