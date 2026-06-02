Россия 2036-йилгача мўлжалланган ой дастурини эълон қилди

·85·Техно
Россия 2036-йилгача мўлжалланган ой дастурини эълон қилди

Россия ўзининг ой дастури бўйича яқин ўн йиллик учун янги режаларни белгилаб олди. Россия Фанлар академияси Коинот тадқиқотлари институти илмий раҳбари Лев Зелёнийнинг тақдимотига кўра, “Луна-31” миссиясини учириш 2035-йилга режалаштирилган. Ушбу лойиҳа доирасида Ернинг табиий йўлдошига қўниш ва учиш аппарати юборилиб, у Ойнинг энг сирли ва ноёб ҳудудларини ўрганиш билан шуғулланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастурга кўра, 2033-йилда “Луна-30” оғир луноходи қутб яқинидаги ҳудудларни тадқиқ қилса, 2035-йилда “Луна-31” миссияси иш бошлайди. 2036-йилда эса астрономия, ресурслар ва биология масалаларига ихтисослашган навбатдаги қўниш аппарати учирилиши кўзда тутилган. Бу миссиялар Россиянинг кетма-кет амалга ошириладиган ой экспедицияларининг мантиқий давоми бўлади.

Бундан аввалроқ “Луна-26” ва “Луна-27” лойиҳаларини амалга ошириш режалаштирилган. “Луна-26” орбитал станцияси дастлаб 60–80 км баландликда ишлаб, кейинчалик маълумотларни узатувчи ретранслятор вазифасини бажаради. “Луна-27” миссияси эса юқори аниқликдаги хавфсиз қўниш технологияларини синовдан ўтказиш ва қутб ҳудудларида тадқиқотлар олиб бориш учун ўта муҳим аҳамиятга эга.

Шу билан бирга, халқаро ҳамкорлик ҳам ривожланмоқда. 2025-йил май ойида Роскосмос ва Хитой миллий коинот маъмурияти Халқаро илмий ой станцияси учун электр станцияси қуриш бўйича меморандум имзолаган эди. Ушбу лойиҳа келажакда инсоннинг Ойда бўлишини таъминлаш учун узоқ муддатли учувчисиз ишлаш технологияларини синовдан ўтказиш имконини беради.

РоссияРоскосмосОйКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин