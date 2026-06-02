Blue Origin портлашдан сўнг New Glenn парвозларини тикламоқчи

·50·Техно
Blue Origin портлашдан сўнг New Glenn парвозларини тикламоқчи

Blue Origin компанияси ўтган ҳафтадаги кучли портлашга қарамай, 2026-йилда New Glenn ракетасини яна парвозга чиқаришни режалаштирмоқда. Компания бош директори Даве Лимп душанба куни берган баёнотида, Флорида штатидаги Канаверал бурнида содир бўлган ҳалокатдан сўнг учириш майдончаси инфратузилмаси кутилганидан кўра яхшироқ ҳолатда эканини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лимпнинг сўзларига кўра, мажмуада бўлган бошқа бир New Glenn ракета кучайтиргичи ва учта юқори босқич ҳам шикастланмаган. "Биз жорий йил якунига қадар яна парвоз қиламиз", — дея таъкидлади у. Бу компания тарихидаги энг йирик ва кўзга кўринган муваффақиятсизликдан сўнг парвозларга қайтиш учун жуда қатъий муддат ҳисобланади.

Коинот саноати мутахассислари Blue Origin камида 2027-йилгача парвозларни тиклай олмаслигини тахмин қилишган эди, чунки ҳозирда компанияда New Glenn ракетасини қўллаб-қувватлайдиган фақат битта учириш майдончаси мавжуд. Ҳозирча Blue Origin портлаш сабабларини очиқламади. NASA ҳам ўзининг Артемис ой миссиялари учун айнан ушбу ракетага таянмоқда.

Jeff Bezos асос солган компания ушбу дастурга эътибор қаратиш учун январ ойида кичикроқ New Shepard ракетасидаги коинот туризми парвозларини камида икки йилга тўхтатган эди. New Glenn илк бор 2025-йил январида учирилган бўлиб, ўшанда юқори босқич орбитага чиққан, бироқ кучайтиргич Ерга қайтишда портлаб кетган эди.

Компания парвозларга қайтганида ракеталарни учириш майдончасига етказиш ва уларни тиклаш услубини ўзгартиради. Аввалроқ Blue Origin иккала вазифа учун ҳам "транспортер-эректор" қурилмасидан фойдаланган эди. Даве Лимп янги ечим қандай бўлишига аниқлик киритмади, бироқ Amazon сунъий йўлдошларини коинотга олиб чиқиш режалари ўз кучида қолаётганини билдирди.

Blue OriginNew GlennJeff BezosКоинотNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин