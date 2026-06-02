Blue Origin портлашдан сўнг New Glenn парвозларини тикламоқчи
Blue Origin компанияси ўтган ҳафтадаги кучли портлашга қарамай, 2026-йилда New Glenn ракетасини яна парвозга чиқаришни режалаштирмоқда. Компания бош директори Даве Лимп душанба куни берган баёнотида, Флорида штатидаги Канаверал бурнида содир бўлган ҳалокатдан сўнг учириш майдончаси инфратузилмаси кутилганидан кўра яхшироқ ҳолатда эканини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Лимпнинг сўзларига кўра, мажмуада бўлган бошқа бир New Glenn ракета кучайтиргичи ва учта юқори босқич ҳам шикастланмаган. "Биз жорий йил якунига қадар яна парвоз қиламиз", — дея таъкидлади у. Бу компания тарихидаги энг йирик ва кўзга кўринган муваффақиятсизликдан сўнг парвозларга қайтиш учун жуда қатъий муддат ҳисобланади.
Коинот саноати мутахассислари Blue Origin камида 2027-йилгача парвозларни тиклай олмаслигини тахмин қилишган эди, чунки ҳозирда компанияда New Glenn ракетасини қўллаб-қувватлайдиган фақат битта учириш майдончаси мавжуд. Ҳозирча Blue Origin портлаш сабабларини очиқламади. NASA ҳам ўзининг Артемис ой миссиялари учун айнан ушбу ракетага таянмоқда.
Jeff Bezos асос солган компания ушбу дастурга эътибор қаратиш учун январ ойида кичикроқ New Shepard ракетасидаги коинот туризми парвозларини камида икки йилга тўхтатган эди. New Glenn илк бор 2025-йил январида учирилган бўлиб, ўшанда юқори босқич орбитага чиққан, бироқ кучайтиргич Ерга қайтишда портлаб кетган эди.
Компания парвозларга қайтганида ракеталарни учириш майдончасига етказиш ва уларни тиклаш услубини ўзгартиради. Аввалроқ Blue Origin иккала вазифа учун ҳам "транспортер-эректор" қурилмасидан фойдаланган эди. Даве Лимп янги ечим қандай бўлишига аниқлик киритмади, бироқ Amazon сунъий йўлдошларини коинотга олиб чиқиш режалари ўз кучида қолаётганини билдирди.
…