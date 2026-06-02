Россия СЖ-100 самолёти синовларини ёз охиригача якунламоқчи

·67·Техно
Россия СЖ-100 самолёти синовларини ёз охиригача якунламоқчи

Бирлашган авиация корпорацияси (ОАК) импорт ўрнини босувчи СЖ-100 самолёти учун сертификатлаштириш парвозлари дастурини шу йилнинг ёз охиригача якунлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда корпорация раҳбари Вадим Бадеха ТАСС агентлигига берган интервюсида маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бадеханинг сўзларига кўра, ҳозирги вақтда синов парвозлари умумий ҳажмининг қарийб 20 фоизини бажариш қолган. У MS-21 ва СЖ-100 лойиҳалари якуний босқичда эканини таъкидлаб, MS-21 самолёти бўйича парвозларнинг 70 фоизи ҳали олдинда эканини қўшимча қилди.

Аввалроқ Россия бош вазирининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров маҳаллий ПД-8 двигателлари билан жиҳозланган янги СЖ-100 самолётларини етказиб бериш 2026-йил охири ёки 2027-йилнинг биринчи чорагида бошланиши мумкинлигини айтган эди.

Маълумот учун, ПД-8 двигателининг ўзи барча синовлардан ўтиб бўлган ва унга тегишли сертификат июн ойи бошида олиниши кутилмоқда. Ушбу лойиҳа Россия авиация саноатининг хорижий бутловчи қисмларга қарамлигини камайтиришга қаратилган муҳим қадам ҳисобланади.

АвиацияРоссияСЖ-100ТехнологияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин