Моторола Эдге 2026: IP69 ҳимояси ва Sony камерасига эга ихчам смартфон

·52·Техно
Моторола Эдге 2026: IP69 ҳимояси ва Sony камерасига эга ихчам смартфон

Моторола компанияси ўзининг янги Edge 2026 смартфонини расман тақдим этди. Қурилма замонавий стандартларга кўра анча ихчам бўлиб, унинг экрани диагонали 6,3 дюймни ташкил этади. Эхтреме АМОЛEД панели 2640 × 1216 пикселли рухсат ва HDR-режимида 5200 нитгача бўлган рекорд даражадаги ёрқинликни таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг аккумулятор сиғими 5000 мА·соатга тенг бўлиб, у 60 ваттли симли ва 15 ваттли сиmsиз қувватланиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Камера тизими учта модулдан иборат: асосий сенсор сифатида 50 мегапикселли Sony ЛЙТ-710 танланган. Шунингдек, 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ва 3 карра оптик яқинлаштириш хусусиятига эга 10 мегапикселли телеобъектив мавжуд. Олд камера ҳам 50 мегапикселли аниқликка эга.

Қурилманинг аппарат платформаси MediaTek Dimensity 7450 чипига асосланган. Смартфон Android 16 операцион тизимида ишлайди ва ишлаб чиқарувчи камида учта йирик тизим янгиланишини вада қилмоқда. Муҳим жиҳати шундаки, корпус IP69 стандарти бўйича сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган.

Моторола Edge 2026 АҚШ бозорида 2026-йилнинг 11-июнидан сотувга чиқади. Дастлабки босқичда модел фақат 8 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира конфигурациясида таклиф этилади. Янги гаджетнинг нархи 600 доллар этиб белгиланган.

МоторолаЭдге 2026СмартфонMediaTekAndroid 16
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин