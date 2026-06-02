Моторола Эдге 2026: IP69 ҳимояси ва Sony камерасига эга ихчам смартфон
Моторола компанияси ўзининг янги Edge 2026 смартфонини расман тақдим этди. Қурилма замонавий стандартларга кўра анча ихчам бўлиб, унинг экрани диагонали 6,3 дюймни ташкил этади. Эхтреме АМОЛEД панели 2640 × 1216 пикселли рухсат ва HDR-режимида 5200 нитгача бўлган рекорд даражадаги ёрқинликни таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг аккумулятор сиғими 5000 мА·соатга тенг бўлиб, у 60 ваттли симли ва 15 ваттли сиmsиз қувватланиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Камера тизими учта модулдан иборат: асосий сенсор сифатида 50 мегапикселли Sony ЛЙТ-710 танланган. Шунингдек, 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ва 3 карра оптик яқинлаштириш хусусиятига эга 10 мегапикселли телеобъектив мавжуд. Олд камера ҳам 50 мегапикселли аниқликка эга.
Қурилманинг аппарат платформаси MediaTek Dimensity 7450 чипига асосланган. Смартфон Android 16 операцион тизимида ишлайди ва ишлаб чиқарувчи камида учта йирик тизим янгиланишини вада қилмоқда. Муҳим жиҳати шундаки, корпус IP69 стандарти бўйича сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган.
Моторола Edge 2026 АҚШ бозорида 2026-йилнинг 11-июнидан сотувга чиқади. Дастлабки босқичда модел фақат 8 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира конфигурациясида таклиф этилади. Янги гаджетнинг нархи 600 доллар этиб белгиланган.
…