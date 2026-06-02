Эверанд ва Фабле бирлашиб Amazon ҳукмронлигига қарши чиқмоқда
Скрибд компаниясига тегишли Эверанд хизмати рақамли китобхонлик бозорида Amazon'нинг монополиясига чек қўйиш мақсадида янги обуна тизимини эълон қилди. Эндиликда фойдаланувчилар аудио китоблар, электрон китоблар ва китобхонлар клубини ягона пакетда бирлаштирган хизматдан фойдаланишлари мумкин. Бу қадам Эверанд томонидан 2025-йилда сотиб олинган Фабле ижтимоий китобхонлик иловаси билан интеграция қилиниши натижасида амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги обуна режалари АҚШ бозорида бир ойга 11.99 доллардан бошланади ва фойдаланувчиларга 1,5 миллиондан ортиқ аудио ҳамда электрон китоблар каталогига кириш имконини беради. Шунингдек, обуначилар Фабле платформасидаги 200 мингга яқин онлайн китобхонлар клубларига қўшилишлари мумкин. Бир иловадаги ўқиш ёки тинглаш жараёни автоматик равишда иккинчи илова билан синхронланади, бу эса фойдаланувчилар учун қулайлик яратади.
Эверанднинг ушбу таклифи Amazon'га тегишли Audiбле Премиум Plus ($14.95/oy) хизматига нисбатан анча рақобатбардош ҳисобланади. Amazon ҳозирда Audiбле, Kindle ва Гоодреадс каби платформалар орқали бозорни назорат қилмоқда. Эверанд эса Фабледаги 100 миллиондан ортиқ шарҳ ва рейтингларни ўз тизимига интеграция қилиш орқали фойдаланувчиларнинг платформада кўпроқ вақт ўтказишини таъминламоқчи.
Ҳозирги вақтда нафақат Эверанд, балки Spotify ҳам аудио китоблар бозорига фаол кириб келмоқда. Бироқ Эверанд ўзининг 2025-йилги тадқиқотларига таяниб, китобхонларнинг ярмидан кўпи ҳам аудио, ҳам электрон форматдан мунтазам фойдаланишини таъкидламоқда. БоокТок тренди ва Ген З авлоди орасида китобхонлик жамоаларига бўлган қизиқиш ортиши Эверанд ва Фабле иттифоқи учун янги имкониятлар очмоқда.
…