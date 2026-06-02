Эверанд ва Фабле бирлашиб Amazon ҳукмронлигига қарши чиқмоқда

·20·Техно
Эверанд ва Фабле бирлашиб Amazon ҳукмронлигига қарши чиқмоқда

Скрибд компаниясига тегишли Эверанд хизмати рақамли китобхонлик бозорида Amazon'нинг монополиясига чек қўйиш мақсадида янги обуна тизимини эълон қилди. Эндиликда фойдаланувчилар аудио китоблар, электрон китоблар ва китобхонлар клубини ягона пакетда бирлаштирган хизматдан фойдаланишлари мумкин. Бу қадам Эверанд томонидан 2025-йилда сотиб олинган Фабле ижтимоий китобхонлик иловаси билан интеграция қилиниши натижасида амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги обуна режалари АҚШ бозорида бир ойга 11.99 доллардан бошланади ва фойдаланувчиларга 1,5 миллиондан ортиқ аудио ҳамда электрон китоблар каталогига кириш имконини беради. Шунингдек, обуначилар Фабле платформасидаги 200 мингга яқин онлайн китобхонлар клубларига қўшилишлари мумкин. Бир иловадаги ўқиш ёки тинглаш жараёни автоматик равишда иккинчи илова билан синхронланади, бу эса фойдаланувчилар учун қулайлик яратади.

Эверанднинг ушбу таклифи Amazon'га тегишли Audiбле Премиум Plus ($14.95/oy) хизматига нисбатан анча рақобатбардош ҳисобланади. Amazon ҳозирда Audiбле, Kindle ва Гоодреадс каби платформалар орқали бозорни назорат қилмоқда. Эверанд эса Фабледаги 100 миллиондан ортиқ шарҳ ва рейтингларни ўз тизимига интеграция қилиш орқали фойдаланувчиларнинг платформада кўпроқ вақт ўтказишини таъминламоқчи.

Ҳозирги вақтда нафақат Эверанд, балки Spotify ҳам аудио китоблар бозорига фаол кириб келмоқда. Бироқ Эверанд ўзининг 2025-йилги тадқиқотларига таяниб, китобхонларнинг ярмидан кўпи ҳам аудио, ҳам электрон форматдан мунтазам фойдаланишини таъкидламоқда. БоокТок тренди ва Ген З авлоди орасида китобхонлик жамоаларига бўлган қизиқиш ортиши Эверанд ва Фабле иттифоқи учун янги имкониятлар очмоқда.

ЭверандAmazonФаблеAudiобооксТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин