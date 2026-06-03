Россияда 5G тармоғининг қурилиши алоқа операторларига катта зарар келтириши кутилмоқда

·44·Техно
Россияда 5G тармоғининг қурилиши алоқа операторларига катта зарар келтириши кутилмоқда

Россиядаги алоқа операторлари 5G технологиясини ривожлантиришда жиддий тўсиқларга дуч келмоқда. Ажратилган частоталарда янги стандарт тезликни оширмайди, балки смартфон экранида шунчаки белги сифатида кўринади, холос. МТС тадқиқотига таяниб «Коммерсант» нашрининг хабар беришича, жорий шароитда операторлар истеъмолчи сегментида ўнлаб миллиард рубл зарар кўриш хавфи остида қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

2036-йилга қадар 5G тармоғини жорий этиш учун умумий капитал харажатлар 335 миллиард рублдан ошиши мумкин, шундан 286 миллиард рубли Б2К сегментига тўғри келади. Proгнозларга кўра, айнан ушбу йўналиш 84 миллиард рубл зарар келтириши кутилмоқда. Аксинча, корпоратив Б2Б сегменти саноат ва инфратузилмавий қўлланилиши ҳисобига 63 миллиард рублгача фойда келтириши мумкин.

Асосий муаммо сифатида 4,8–4,99 ГГс частота диапазони кўрсатилмоқда. Ушбу диапазон 5G учун мақбул ҳисобланган 3,4–3,8 ГГс частоталарига қараганда 1,5–2 баравар кўпроқ таянч станцияларини ўрнатишни талаб қилади. Маълумот учун, мақбул частоталар ҳозирда куч тузилмалари томонидан банд қилинган. Бундай шароитда тезлик ўсиши минимал бўлиб, фойдаланувчилар фақатгина формал равишда 5G белгисини кўрадилар.

Қўшимча қийинчиликлар маҳаллий ускуналар ва мос келувчи қурилмаларнинг камлиги билан боғлиқ — ҳозирда уларнинг улуши атиги 3 фоизни ташкил этади. Режага кўра, илк тижорий 5G тармоқлари 2027-йилда Москва, Санкт-Петербург ва Новосибирскда, 2029-йилга келиб эса барча миллионлик шаҳарларда пайдо бўлиши керак. Шунингдек, iPhone фойдаланувчилари учун ушбу технологиядан фойдаланиш имконияти кутилмаяпти.

5GРоссияАлоқаiPhoneТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади