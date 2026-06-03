Россияда 5G тармоғининг қурилиши алоқа операторларига катта зарар келтириши кутилмоқда
Россиядаги алоқа операторлари 5G технологиясини ривожлантиришда жиддий тўсиқларга дуч келмоқда. Ажратилган частоталарда янги стандарт тезликни оширмайди, балки смартфон экранида шунчаки белги сифатида кўринади, холос. МТС тадқиқотига таяниб «Коммерсант» нашрининг хабар беришича, жорий шароитда операторлар истеъмолчи сегментида ўнлаб миллиард рубл зарар кўриш хавфи остида қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
2036-йилга қадар 5G тармоғини жорий этиш учун умумий капитал харажатлар 335 миллиард рублдан ошиши мумкин, шундан 286 миллиард рубли Б2К сегментига тўғри келади. Proгнозларга кўра, айнан ушбу йўналиш 84 миллиард рубл зарар келтириши кутилмоқда. Аксинча, корпоратив Б2Б сегменти саноат ва инфратузилмавий қўлланилиши ҳисобига 63 миллиард рублгача фойда келтириши мумкин.
Асосий муаммо сифатида 4,8–4,99 ГГс частота диапазони кўрсатилмоқда. Ушбу диапазон 5G учун мақбул ҳисобланган 3,4–3,8 ГГс частоталарига қараганда 1,5–2 баравар кўпроқ таянч станцияларини ўрнатишни талаб қилади. Маълумот учун, мақбул частоталар ҳозирда куч тузилмалари томонидан банд қилинган. Бундай шароитда тезлик ўсиши минимал бўлиб, фойдаланувчилар фақатгина формал равишда 5G белгисини кўрадилар.
Қўшимча қийинчиликлар маҳаллий ускуналар ва мос келувчи қурилмаларнинг камлиги билан боғлиқ — ҳозирда уларнинг улуши атиги 3 фоизни ташкил этади. Режага кўра, илк тижорий 5G тармоқлари 2027-йилда Москва, Санкт-Петербург ва Новосибирскда, 2029-йилга келиб эса барча миллионлик шаҳарларда пайдо бўлиши керак. Шунингдек, iPhone фойдаланувчилари учун ушбу технологиядан фойдаланиш имконияти кутилмаяпти.
…