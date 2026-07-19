Илон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўлади
Дунёнинг энг бой инсони Илон Маск ўзининг коинот технологиялари соҳасидаги SpaceX компанияси келажаги борасида навбатдаги шов-шувли баёнотни берди. Миллиардернинг таъкидлашича, агар компания ўз олдига қўйган узоқ муддатли мақсадларига эришса, унинг бозор қиймати бутун Ер юзидаги мавжуд моддий бойликлар жамланмасидан ҳам ошиб кетиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу мунозара тадбиркор Питер Диамандиснинг ижтимоий тармоқлардаги пости ортидан бошланди. Диамандис Ер сайёрасидаги барча моддий активларнинг умумий қиймати тахминан 600 триллион долларга баҳоланишини, бироқ коинотдаги металлар, минераллар ва бошқа қимматбаҳо ресурслар захираси чексиз эканлигини эслатиб ўтди. Унинг фикрича, айнан космик ресурсларни ўзлаштириш жаҳон иқтисодиётини бутунлай ўзгартириб юбориш қувватига эга.
Илон Маск ушбу фикрларга қўшилган ҳолда: “Мен SpaceX агар ўз мақсадларига эришса, Ердан қимматроқ туради, деб айтдим. Шубҳасиз, бу ҳақиқат”, дея таъкидлади. ixbt.com маълумотига кўра, Маск бу орқали компаниянинг нафақат ракета ташувчи, балки бутун бошли сайёралараро иқтисодиётни шакллантирувчи кучга айланишига ишора қилмоқда.
Космик ресурслар ва инвесторлар билан зиддиятМиллиардер ўз баёноти давомида SpaceX акцияларининг пасайишига пул тикаётган (шорт позиция) инвесторларни ҳам қаттиқ танқид қилди. Маскнинг сўзларига кўра, компанияга қарши “ўйин” қилаётган тузилмаларнинг узоқ муддатли истиқболда омон қолиш эҳтимоли жуда паст. Бу билан у коинот саноатидаги етакчиликка шубҳа билан қарайдиганларни огоҳлантирди.
Ҳозирги вақтда SpaceX компаниясининг асосий лойиҳалари қуйидагилардан иборат:
- Starlink — бутун дунё бўйлаб юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетини таъминлаш тармоғи;
- Falcon 9 — кўп марта ишлатиладиган ва тижорий парвозларда етакчи бўлган ракета ташувчиси;
- Starship — Ой ва Марсга инсонларни ҳамда юкларни етказиш учун мўлжалланган ўта оғир ракета тизими.
SpaceX мутахассислари Starship Фlight 13 парвозини 20-июль, душанба кунига кўчиришган. Ушбу лойиҳанинг муваффақияти инсониятнинг Марсни мустамлака қилиш режаларида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Агар SpaceX коинотдаги чексиз ресурсларга йўл очса, бу ҳақиқатан ҳам компания капиталлашувини тасаввур қилиб бўлмас даражага олиб чиқиши мумкин.
…