Илон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўлади

·26·Техно
Илон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўлади

Дунёнинг энг бой инсони Илон Маск ўзининг коинот технологиялари соҳасидаги SpaceX компанияси келажаги борасида навбатдаги шов-шувли баёнотни берди. Миллиардернинг таъкидлашича, агар компания ўз олдига қўйган узоқ муддатли мақсадларига эришса, унинг бозор қиймати бутун Ер юзидаги мавжуд моддий бойликлар жамланмасидан ҳам ошиб кетиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу мунозара тадбиркор Питер Диамандиснинг ижтимоий тармоқлардаги пости ортидан бошланди. Диамандис Ер сайёрасидаги барча моддий активларнинг умумий қиймати тахминан 600 триллион долларга баҳоланишини, бироқ коинотдаги металлар, минераллар ва бошқа қимматбаҳо ресурслар захираси чексиз эканлигини эслатиб ўтди. Унинг фикрича, айнан космик ресурсларни ўзлаштириш жаҳон иқтисодиётини бутунлай ўзгартириб юбориш қувватига эга.

Илон Маск ушбу фикрларга қўшилган ҳолда: “Мен SpaceX агар ўз мақсадларига эришса, Ердан қимматроқ туради, деб айтдим. Шубҳасиз, бу ҳақиқат”, дея таъкидлади. ixbt.com маълумотига кўра, Маск бу орқали компаниянинг нафақат ракета ташувчи, балки бутун бошли сайёралараро иқтисодиётни шакллантирувчи кучга айланишига ишора қилмоқда.

Космик ресурслар ва инвесторлар билан зиддият

Миллиардер ўз баёноти давомида SpaceX акцияларининг пасайишига пул тикаётган (шорт позиция) инвесторларни ҳам қаттиқ танқид қилди. Маскнинг сўзларига кўра, компанияга қарши “ўйин” қилаётган тузилмаларнинг узоқ муддатли истиқболда омон қолиш эҳтимоли жуда паст. Бу билан у коинот саноатидаги етакчиликка шубҳа билан қарайдиганларни огоҳлантирди.

Ҳозирги вақтда SpaceX компаниясининг асосий лойиҳалари қуйидагилардан иборат:

  • Starlink — бутун дунё бўйлаб юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетини таъминлаш тармоғи;
  • Falcon 9 — кўп марта ишлатиладиган ва тижорий парвозларда етакчи бўлган ракета ташувчиси;
  • Starship — Ой ва Марсга инсонларни ҳамда юкларни етказиш учун мўлжалланган ўта оғир ракета тизими.
Шуни таъкидлаш жоизки, яқинда Starship тизимининг навбатдаги синов парвози қолдирилиши ортидан компания акциялари бироз арзонлашган эди. Ҳозирда қимматли қоғозлар IPO нархи бўлган 135 доллардан пастроқ қийматда сотилмоқда. Бироқ Маск бундай вақтинчалик тебранишларни стратегик мақсадлар йўлидаги кичик тўсиқ деб ҳисоблайди.

SpaceX мутахассислари Starship Фlight 13 парвозини 20-июль, душанба кунига кўчиришган. Ушбу лойиҳанинг муваффақияти инсониятнинг Марсни мустамлака қилиш режаларида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Агар SpaceX коинотдаги чексиз ресурсларга йўл очса, бу ҳақиқатан ҳам компания капиталлашувини тасаввур қилиб бўлмас даражага олиб чиқиши мумкин.

SpaceXИлон МаскStarshipКоинотИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиАҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиБугун, 12:21Хитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирдиХитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирдиБугун, 11:30Марсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиМарсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиБугун, 09:58Инфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишингИнфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишингБугун, 08:29Oppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилиндиOppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилиндиБугун, 05:59Коинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиКоинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиБугун, 02:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда