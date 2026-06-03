SpaceX Гигабай: 116 метрли улкан завод қад кўтармоқда

·93·Техно
SpaceX Гигабай: 116 метрли улкан завод қад кўтармоқда
Аудио версияси

Техас штатидаги Старбасе космодромида SpaceX компаниясининг Starship кемаларини йиғиш ва тезкор таъмирлашга мўлжалланган янги Гигабай суперфабрикаси шиддат билан барпо этилмоқда. Бир ой ичида иншоот сезиларли даражада ўсди: бино баландлиги 116 метрга (380 фут) етди, унинг пўлат каркаси эса кўп километр узоқликдан ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

2-июн ҳолатига кўра олинган янги суратларда ўнлаб кранлар ишлаётгани ва бинонинг ён қисмлари панеллар билан қопланаётгани акс этган. Шу билан бирга, конструкция баландликка қараб ўсишда давом этмоқда. Қурилиш майдончаси атрофида Илон Маскнинг ўзига хос флоти — ўнлаб Cybertruck электромобиллари тўпланиб турибди.

Ёндош биноларда Starship кемасининг Марсдаги тасвири туширилган улкан мураллар пайдо бўлган. Бу компаниянинг Қизил сайёрани ўзлаштириш ва кўп марта фойдаланиладиган космик парвозларни амалга ошириш борасидаги улкан амбицияларини англатади.

Гигабай лойиҳаси Starship ишлаб чиқариш ҳажмини кескин ошириш учун ишлаб чиқилган. Бу SpaceX компаниясига ракеталарни серияли ишлаб чиқаришга ўтиш, парвозлар таннархини пасайтириш ва коинотга чиқиш суръатини сезиларли даражада тезлаштириш имконини беради.

SpaceXStarshipElon MuskГигабайСтарбасе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади