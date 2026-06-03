GitLab сунъий интеллектга ўтиш доирасида ходимларининг 14 фоизини бўшатди
Дастурчилар учун машҳур GitLab платформаси ўз ишчи кучининг қарийб 14 фоизини, яни тахминан 350 нафар ходимни ишдан бўшатганини эълон қилди. Ушбу қарор компаниянинг ўтган ойда бошланган кенг кўламли таркибий ўзгаришлари ва 22 та давлатдаги фаолиятини тўхтатиши билан боғлиқ. Компания раҳбарияти бошқарув қатламларини қисқартириш ва асосий эътиборни сунъий интеллект (AI) оқимларига хизмат кўрсатувчи инфратузилмага қаратишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания бош директори Билл Стаплеснинг сўзларига кўра, агентли иш юкламалари (агентик ворклоадс) мавжуд дастурчилар инфратузилмасига кутилганидан анча юқори босим ўтказмоқда. Бу муаммо фақат GitLab'га хос эмас; унинг асосий рақобатчиси бўлган GitHub ҳам сунъий интеллект орқали юборилаётган катта ҳажмдаги маълумотлар оқими туфайли тизим барқарорлигини сақлашда қийинчиликларга дуч келмоқда. Стаплеснинг таъкидлашича, компания 100 баробар ўсишни қўллаб-қувватлаш учун гит тизимини тубдан қайта қуришни бошлаган.
GitLab инфратузилмани AI юкламалари учун оптималлаштириш мақсадида номи очиқланмаган йирик AI-лаборатория билан ҳамкорлик ўрнатди. Янги стратегия доирасида агентлар учун контекстни сақлаш ва олишга мўлжалланган махсус API'лар, шунингдек, дастурчилар ва AI-агентлар ўртасидаги ишни мувофиқлаштирувчи воситалар ишлаб чиқилмоқда. Платформага бошқарув ва назорат воситалари ҳам тўғридан-тўғри интеграция қилинади.
Шу тариқа GitLab ҳам AI технологияларини бизнеснинг асосий қисмига айлантириш учун ходимларини қисқартирган Amazon, Microsoft, Meta ва Oracle каби технологик гигантлар қаторига қўшилди. Статиста маълумотларига кўра, жорий йилда технология соҳасида 100 000 дан ортиқ иш ўрни қисқартирилган. Қизиғи шундаки, кўплаб компаниялар рекорд даражадаги даромадлар ҳақида ҳисобот бераётган бўлса-да, AI'га инвестиция киритиш учун штатларни қисқартиришда давом этмоқда.
GitLab'нинг молиявий кўрсаткичлари ҳам ижобий динамикани кўрсатмоқда. Компаниянинг биринчи чоракдаги даромади ўтган йилга нисбатан 23 фоизга ошиб, 264 миллион долларни ташкил этди. Ялпи фойда маржаси эса 88 фоизга етди. Режалаштирилган таркибий ўзгаришлар ва ходимларни қисқартириш жараёнлари учун компания 30 миллион доллардан 35 миллион долларгача маблағ сарфлашни кутмоқда.
…