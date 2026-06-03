GitLab сунъий интеллектга ўтиш доирасида ходимларининг 14 фоизини бўшатди

·43·Техно
GitLab сунъий интеллектга ўтиш доирасида ходимларининг 14 фоизини бўшатди
Аудио версияси

Дастурчилар учун машҳур GitLab платформаси ўз ишчи кучининг қарийб 14 фоизини, яни тахминан 350 нафар ходимни ишдан бўшатганини эълон қилди. Ушбу қарор компаниянинг ўтган ойда бошланган кенг кўламли таркибий ўзгаришлари ва 22 та давлатдаги фаолиятини тўхтатиши билан боғлиқ. Компания раҳбарияти бошқарув қатламларини қисқартириш ва асосий эътиборни сунъий интеллект (AI) оқимларига хизмат кўрсатувчи инфратузилмага қаратишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания бош директори Билл Стаплеснинг сўзларига кўра, агентли иш юкламалари (агентик ворклоадс) мавжуд дастурчилар инфратузилмасига кутилганидан анча юқори босим ўтказмоқда. Бу муаммо фақат GitLab'га хос эмас; унинг асосий рақобатчиси бўлган GitHub ҳам сунъий интеллект орқали юборилаётган катта ҳажмдаги маълумотлар оқими туфайли тизим барқарорлигини сақлашда қийинчиликларга дуч келмоқда. Стаплеснинг таъкидлашича, компания 100 баробар ўсишни қўллаб-қувватлаш учун гит тизимини тубдан қайта қуришни бошлаган.

GitLab инфратузилмани AI юкламалари учун оптималлаштириш мақсадида номи очиқланмаган йирик AI-лаборатория билан ҳамкорлик ўрнатди. Янги стратегия доирасида агентлар учун контекстни сақлаш ва олишга мўлжалланган махсус API'лар, шунингдек, дастурчилар ва AI-агентлар ўртасидаги ишни мувофиқлаштирувчи воситалар ишлаб чиқилмоқда. Платформага бошқарув ва назорат воситалари ҳам тўғридан-тўғри интеграция қилинади.

Шу тариқа GitLab ҳам AI технологияларини бизнеснинг асосий қисмига айлантириш учун ходимларини қисқартирган Amazon, Microsoft, Meta ва Oracle каби технологик гигантлар қаторига қўшилди. Статиста маълумотларига кўра, жорий йилда технология соҳасида 100 000 дан ортиқ иш ўрни қисқартирилган. Қизиғи шундаки, кўплаб компаниялар рекорд даражадаги даромадлар ҳақида ҳисобот бераётган бўлса-да, AI'га инвестиция киритиш учун штатларни қисқартиришда давом этмоқда.

GitLab'нинг молиявий кўрсаткичлари ҳам ижобий динамикани кўрсатмоқда. Компаниянинг биринчи чоракдаги даромади ўтган йилга нисбатан 23 фоизга ошиб, 264 миллион долларни ташкил этди. Ялпи фойда маржаси эса 88 фоизга етди. Режалаштирилган таркибий ўзгаришлар ва ходимларни қисқартириш жараёнлари учун компания 30 миллион доллардан 35 миллион долларгача маблағ сарфлашни кутмоқда.

GitLabСунъий IntelлектТехнологияИшдан БўшатишIT-Соҳа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади