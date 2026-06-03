Тўлиқ маҳаллий бутловчи қисмлардан иборат Ил-114-300 Пулковога етиб келди
Россиянинг маҳаллий двигателлари билан жиҳозланган Ил-114-300 минтақавий йўловчи самолёти Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (СПИEФ) арафасида Пулково аэропортига етиб келди. Мазкур ҳаво кемаси "Ростех" давлат корпорацияси таркибидаги ОАК ва ОДК бирлашмалари томонидан тақдим этилди. Самолёт форум иштирокчилари ва меҳмонлари учун аэропорт ҳудудида намойиш этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳаво кемасининг куч қурилмаси Санкт-Петербургдаги ОДК корхонасида ишлаб чиқилган ТВ7-117СТ-01 двигателларидан иборат. Ушбу двигател барча зарурий синовлардан муваффақиятли ўтган. Хусусан, 2024-йилнинг март ойида Арханелск вилоятидаги табиий музлаш шароитида ўтказилган саккизта парвоз давомида унинг музлашга қарши тизими штат режимида ишлаши тасдиқланган.
Двигателнинг ўзи 2022-йилда, АВ112-114 ҳаво винти эса 2023-йилда тегишли сертификатларни қўлга киритган. Қурилма -60 °К дан +60 °К гача бўлган ҳарорат оралиғида ва 7600 метргача баландликда ишлашга мўлжалланган. Унинг максимал учиш қуввати 3100 от кучига тенг бўлиб, асосий иш режимларида ёқилғи сарфи сезиларли даражада камайтирилган.
Самолётнинг рақамли тизимлари ҳам эътиборга лойиқ. Кам шовқинли винт билан ўзаро алоқа БАРК-65СМ рақамли блоки орқали амалга оширилади. Шунингдек, КРEТ концерни ушбу модел учун ВСС-95 навигация тизими, бошқарув панеллари ва парвоз ҳақидаги барча маълумотларни акс эттирувчи суюқ кристалли дисплейларни ишлаб чиқармоқда.
Ҳозирги вақтда двигателларнинг тажриба нусхалари самолётлар таркибида 400 дан ортиқ парвозларни амалга ошириб бўлди. Ишлаб чиқарувчи корхона ТВ7-117СТ-01 двигателларини серияли етказиб беришга тайёрлигини ва ҳозирда унинг хизмат муддатини (ресурсини) янада ошириш устида иш олиб бораётганини маълум қилди.
…