Тўлиқ маҳаллий бутловчи қисмлардан иборат Ил-114-300 Пулковога етиб келди

·53·Техно
Тўлиқ маҳаллий бутловчи қисмлардан иборат Ил-114-300 Пулковога етиб келди
Аудио версияси

Россиянинг маҳаллий двигателлари билан жиҳозланган Ил-114-300 минтақавий йўловчи самолёти Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (СПИEФ) арафасида Пулково аэропортига етиб келди. Мазкур ҳаво кемаси "Ростех" давлат корпорацияси таркибидаги ОАК ва ОДК бирлашмалари томонидан тақдим этилди. Самолёт форум иштирокчилари ва меҳмонлари учун аэропорт ҳудудида намойиш этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳаво кемасининг куч қурилмаси Санкт-Петербургдаги ОДК корхонасида ишлаб чиқилган ТВ7-117СТ-01 двигателларидан иборат. Ушбу двигател барча зарурий синовлардан муваффақиятли ўтган. Хусусан, 2024-йилнинг март ойида Арханелск вилоятидаги табиий музлаш шароитида ўтказилган саккизта парвоз давомида унинг музлашга қарши тизими штат режимида ишлаши тасдиқланган.

Двигателнинг ўзи 2022-йилда, АВ112-114 ҳаво винти эса 2023-йилда тегишли сертификатларни қўлга киритган. Қурилма -60 °К дан +60 °К гача бўлган ҳарорат оралиғида ва 7600 метргача баландликда ишлашга мўлжалланган. Унинг максимал учиш қуввати 3100 от кучига тенг бўлиб, асосий иш режимларида ёқилғи сарфи сезиларли даражада камайтирилган.

Самолётнинг рақамли тизимлари ҳам эътиборга лойиқ. Кам шовқинли винт билан ўзаро алоқа БАРК-65СМ рақамли блоки орқали амалга оширилади. Шунингдек, КРEТ концерни ушбу модел учун ВСС-95 навигация тизими, бошқарув панеллари ва парвоз ҳақидаги барча маълумотларни акс эттирувчи суюқ кристалли дисплейларни ишлаб чиқармоқда.

Ҳозирги вақтда двигателларнинг тажриба нусхалари самолётлар таркибида 400 дан ортиқ парвозларни амалга ошириб бўлди. Ишлаб чиқарувчи корхона ТВ7-117СТ-01 двигателларини серияли етказиб беришга тайёрлигини ва ҳозирда унинг хизмат муддатини (ресурсини) янада ошириш устида иш олиб бораётганини маълум қилди.

АвиацияИл-114-300ТехнологияРоссияРостех
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади