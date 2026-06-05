Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тиклади
«Почта России» 2022-йилдан буён илк бор АҚШдан Россияга посилка ва хатларни етказиб беришни қайта йўлга қўйди. Санкциялар туфайли тўхтаб қолган ушбу йўналиш эндиликда учинчи давлатлар орқали транзит кўринишида амалга оширилмоқда. Компания хабарига кўра, АҚШдан юборилган биринчи жўнатмалар партияси аллақачон манзилга етиб келган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Логистика операторининг тушунтиришича, импортнинг тикланиши бутун мамлакат бўйлаб етказиб бериш географиясини кенгайтириш имконини беради. Илгари бундай жўнатмалар қисман экспресс-ташувчилар орқали амалга оширилган, бироқ уларнинг АҚШдаги қабул қилиш тармоғи чекланган эди. Эндиликда мавжуд логистик схемалар асосида барқарор етказиб бериш таъминланади.
АҚШ йўналиши мижозлар учун ҳамон муҳим аҳамиятга эга: чекловлар ўрнатилгунга қадар ушбу давлатдан келадиган почта импорти ҳажми ойига 50 тоннадан ошган. Россиялик фойдаланувчилар асосан техника, биологик фаол қўшимчалар (БФҚ), кийим-кечак ва пойабзалларни буюртма қилишади.
Шунга қарамай, жўнатмаларни кузатиш (траккинг) масаласи бироз мураккаблашган. 2024-йил май ойи бошидан буён «Почта России» трекинг тафсилотларини қисқартирди. Эндиликда кўплаб посилкалар учун фақат жўнатилган ва етиб келган якуний статуслар кўрсатилмоқда, бу эса транзит жараёнини кузатишни қийинлаштиради.
…