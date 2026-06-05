Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тиклади

·60·Техно
Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тиклади

«Почта России» 2022-йилдан буён илк бор АҚШдан Россияга посилка ва хатларни етказиб беришни қайта йўлга қўйди. Санкциялар туфайли тўхтаб қолган ушбу йўналиш эндиликда учинчи давлатлар орқали транзит кўринишида амалга оширилмоқда. Компания хабарига кўра, АҚШдан юборилган биринчи жўнатмалар партияси аллақачон манзилга етиб келган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Логистика операторининг тушунтиришича, импортнинг тикланиши бутун мамлакат бўйлаб етказиб бериш географиясини кенгайтириш имконини беради. Илгари бундай жўнатмалар қисман экспресс-ташувчилар орқали амалга оширилган, бироқ уларнинг АҚШдаги қабул қилиш тармоғи чекланган эди. Эндиликда мавжуд логистик схемалар асосида барқарор етказиб бериш таъминланади.

АҚШ йўналиши мижозлар учун ҳамон муҳим аҳамиятга эга: чекловлар ўрнатилгунга қадар ушбу давлатдан келадиган почта импорти ҳажми ойига 50 тоннадан ошган. Россиялик фойдаланувчилар асосан техника, биологик фаол қўшимчалар (БФҚ), кийим-кечак ва пойабзалларни буюртма қилишади.

Шунга қарамай, жўнатмаларни кузатиш (траккинг) масаласи бироз мураккаблашган. 2024-йил май ойи бошидан буён «Почта России» трекинг тафсилотларини қисқартирди. Эндиликда кўплаб посилкалар учун фақат жўнатилган ва етиб келган якуний статуслар кўрсатилмоқда, бу эса транзит жараёнини кузатишни қийинлаштиради.

Почта РоссииАҚШЛогистикаИмпортПосилка
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги воситаБугун, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тиклади – Zamin.uz, 05.06.2026