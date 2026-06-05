СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинади

·63·Техно
СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинади

Шу йилнинг 18-июн куни Эл-Сегундодаги Те Аэроспасе Корпоратион кампусида навбатдаги СтриктлйВК Лос Ангелес тадбири бўлиб ўтади. Мазкур нуфузли анжуманда инвесторлар, стартап асосчилари ва технологик етакчилар тўпланиб, венчур капитали, мудофаа технологиялари ҳамда сунъий интеллект соҳасидаги энг муҳим ўзгаришларни муҳокама қиладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кечани Мач Индустриес асосчиси Этан Торнтон очиб беради. Унинг “Мудофаа технологияларининг янги даври” деб номланган маърузаси автономия, ишлаб чиқариш ва миллий хавфсизлик соҳасидаги ютуқлар мудофаа секторини қандай ўзгартираётганига бағишланади. Торнтон қисқа вақт ичида мураккаб технологик компанияни қандай қуриш борасидаги тажрибаси билан ўртоқлашади.

Тадбирнинг яна бир муҳим қисми Фоундерс Фунд вакили Делиан Аспароуҳов ва Шинкеи Сйстеms асосчиси Саиф Хаважа иштирокидаги мулоқот бўлади. Улар “физик AI” тушунчаси, робототехника ва автоматлаштиришнинг ривожланиши ҳамда ушбу технологиялар моддий дунёни қандай ўзгартириши ҳақида сўз юритадилар. Бу суҳбат фақат дастурий таъминот билан чекланиб қолмай, реал дунёда ишловчи технологияларни масштаблаштириш масалаларини қамраб олади.

Шунингдек, М13 ҳаммуассиси Картер Реум AI соҳасидаги инвестициялар ҳақида маъруза қилади. У сунъий интеллектнинг турли саноат тармоқларига таъсири ва инвесторлар қисқа муддатли шов-шувлардан узоқлашиб, узоқ муддатли барқарор компанияларни қандай аниқлаётгани ҳақида тушунча беради. Реум венчур инвестицияларнинг янги тоифалар пайдо бўлиши билан қандай эволюция қилаётганини таҳлил қилади.

СтриктлйВК Лос Ангелес фақат маърузалар билан чекланиб қолмай, инновациялар драйверлари бўлган мутахассислар учун тармоқ яратиш (нетворкинг) майдони бўлиб хизмат қилади. Иштирокчилар янги ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш, тажриба алмашиш ва технология оламидаги энг сўнгги тенденцияларни бевосита соҳа етакчиларидан билиб олиш имкониятига эга бўладилар.

СтриктлйВКСунъий IntelлектМудофаа ТехнологиялариВенчур КапиталиСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги воситаБугун, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади