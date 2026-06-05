СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинади
Шу йилнинг 18-июн куни Эл-Сегундодаги Те Аэроспасе Корпоратион кампусида навбатдаги СтриктлйВК Лос Ангелес тадбири бўлиб ўтади. Мазкур нуфузли анжуманда инвесторлар, стартап асосчилари ва технологик етакчилар тўпланиб, венчур капитали, мудофаа технологиялари ҳамда сунъий интеллект соҳасидаги энг муҳим ўзгаришларни муҳокама қиладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Кечани Мач Индустриес асосчиси Этан Торнтон очиб беради. Унинг “Мудофаа технологияларининг янги даври” деб номланган маърузаси автономия, ишлаб чиқариш ва миллий хавфсизлик соҳасидаги ютуқлар мудофаа секторини қандай ўзгартираётганига бағишланади. Торнтон қисқа вақт ичида мураккаб технологик компанияни қандай қуриш борасидаги тажрибаси билан ўртоқлашади.
Тадбирнинг яна бир муҳим қисми Фоундерс Фунд вакили Делиан Аспароуҳов ва Шинкеи Сйстеms асосчиси Саиф Хаважа иштирокидаги мулоқот бўлади. Улар “физик AI” тушунчаси, робототехника ва автоматлаштиришнинг ривожланиши ҳамда ушбу технологиялар моддий дунёни қандай ўзгартириши ҳақида сўз юритадилар. Бу суҳбат фақат дастурий таъминот билан чекланиб қолмай, реал дунёда ишловчи технологияларни масштаблаштириш масалаларини қамраб олади.
Шунингдек, М13 ҳаммуассиси Картер Реум AI соҳасидаги инвестициялар ҳақида маъруза қилади. У сунъий интеллектнинг турли саноат тармоқларига таъсири ва инвесторлар қисқа муддатли шов-шувлардан узоқлашиб, узоқ муддатли барқарор компанияларни қандай аниқлаётгани ҳақида тушунча беради. Реум венчур инвестицияларнинг янги тоифалар пайдо бўлиши билан қандай эволюция қилаётганини таҳлил қилади.
СтриктлйВК Лос Ангелес фақат маърузалар билан чекланиб қолмай, инновациялар драйверлари бўлган мутахассислар учун тармоқ яратиш (нетворкинг) майдони бўлиб хизмат қилади. Иштирокчилар янги ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш, тажриба алмашиш ва технология оламидаги энг сўнгги тенденцияларни бевосита соҳа етакчиларидан билиб олиш имкониятига эга бўладилар.
…