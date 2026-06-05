SpaceX Мечазилла тизимини такомиллаштирмоқда: минорага янги енгил рельслар ўрнатилмоқда
SpaceX компанияси Старбасе космодромидаги старт минораларида жойлашган улкан механик «таёқчалар» (чопстиккс) — Мечазилла тизимини такомиллаштиришда давом этмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу тизимдаги рельслар мустаҳкамликни йўқотмаган ҳолда вазнни камайтириш учун махсус айлана тешикли янги, енгилроқ конструкцияларга алмаштирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мечазилла қўлларидаги рельслар ҳаракатланувчи демпфер қисми ҳисобланади. Улар қўнаётган ракетанинг энергиясини сўндириш учун амортизатор вазифасини бажаради. Мечазилла — бу Starship старт минорасининг лақаби бўлиб, у нафақат ракетани йиғиш (стаккинг), балки қайтиб келаётган Super Heavy кучайтиргичини ҳавонинг ўзида тутиб олиш учун мўлжалланган икки улкан роботлаштирилган қўлдан иборат.
Ракета таянч оёқларга қўниш ўрнига минора ёнида муаллақ туради ва «таёқчалар» корпусдаги махсус нуқталардан уни қисиб олади. Бу технология поғонани қайта парвозга тез тайёрлаш, оғир оёқлардан воз кечиш ҳисобига вазнни тежаш ва учириш харажатларини кескин камайтириш имконини беради. Илк муваффақиятли тутиб олиш 2024-йил 13-октабрда Фlight 5 миссияси давомида амалга оширилди.
Ҳозирда Техасдаги Старбасе космодромида Super Heavy Booster 20 ва Шип 20 кемаси навбатдаги парвозга тайёрланмоқда. Бундай ракеталар орбитага янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини олиб чиқади, бу эса глобал тармоқнинг ўтказувчанлик қобилиятини бир неча баробар оширишга хизмат қилади.
…