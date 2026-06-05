Apple янги Vision Pro лойиҳасидан воз кечиши мумкин
Apple компанияси Висион туркумидаги қурилмаларини ривожлантириш режаларини сезиларли даражада қисқартирган бўлиши мумкин. Таниқли таҳлилчи Минг-Чи Kuo томонидан эълон қилинган янгиланган йўл харитасига кўра, компаниянинг кенгайтирилган ва аралаш реаллик (ХР) сегментидаги стратегияси тубдан ўзгарган. Аввалроқ еттита қурилма устида иш олиб борилаётгани айтилган бўлса, ҳозирда фақат иккита маҳсулот фаол ишланма босқичида қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кутилаётган биринчи маҳсулот — ўрнатилган дисплейсиз, сунъий интеллект функцияларига йўналтирилган ақлли кўзойнаклар бўлиб, уларнинг дебюти 2027-йилга мўлжалланган. Иккинчи қурилма эса оптик тўлқин ўтказгичлар орқали маълумотларни акс эттирувчи тўлиқ АР/ХР кўзойнаклари бўлади. Бироқ ушбу лойиҳани амалга ошириш муддати 2029-йилга кўчирилган. Энг асосийси, янги йўл харитасида Apple Vision Pro гарнитурасининг бевосита давомчилари ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.
Ушбу стратегик ўзгаришлар Apple компаниясининг аппарат таъминоти бўйича раҳбари ва Tim Cook'нинг эҳтимолий вориси ҳисобланган Джон Тернус томонидан маъқуллангани айтилмоқда. Таҳлилчиларнинг фикрича, компания қимматбаҳо ва оғир гарнитуралардан кўра, оммавий фойдаланишга қулай бўлган ихчам кўзойнаклар форматига кўпроқ урғу бермоқчи. Бу эса смартфонлардан кейинги шахсий электроника даврининг янги босқичи сифатида кўрилмоқда.
Шуни таъкидлаш жоизки, инсайдер Mark Gurman яқинда Apple компанияси Vision Pro учун енгилроқ ва ихчамроқ ўринбосар устида ишлаётганини хабар қилган эди. Ҳозирча маълумотлар бир-бирига зид келаётган бўлса-да, Apple Висион платформасининг келажаги ҳақидаги аниқроқ тафсилотлар ВWDК 2026 конференциясида висионОС тизимининг янгиланишлари билан бирга маълум бўлиши кутилмоқда.
…