Hisense мутолаа ихлосмандлари учун ноёб Э-Инк экранли смартфонни тақдим этади
Hisense компанияси ўзининг янги А10 русумли Э-Инк смартфонига бўлган қизиқишни оширишни бошлади ва электрон сиёҳли экранлар сегментига қайтаётганини расман тасдиқлади. Компания томонидан эълон қилинган тизерда қурилма устида уч йил давомида иш олиб борилгани ва у аввалги моделларга қараганда анча юпқароқ корпусга эга бўлиши таъкидланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча қурилманинг якуний дизайни ва тўлиқ техник хусусиятлари сир тутилмоқда. Янги модел 2022-йилда чиқарилган ва ўз вақтида катта қизиқиш уйғотган Hisense А9 смартфонининг муносиб давомчиси бўлиши кутилмоқда. Эслатиб ўтамиз, А9 модели 6,1 дюймли, 300 ппи зичликдаги Э-Инк экрани билан жиҳозланган бўлиб, асосан мутолаа ва матнлар билан ишлаш учун мўлжалланган эди.
Норасмий маълумотларга кўра, янги Hisense А10 модели 7 дюймли Карта 1300 панели билан жиҳозланиши мумкин. Қурилманинг техник асоси сифатида Snapdragon процессори, 6 GB тезкор хотира ва 128 GB ички хотира хизмат қилиши тахмин қилинмоқда. Шунингдек, узоқ вақт давомида қувват сақлашни таъминлаш учун 4500 мА·ш сиғимли аккумулятор ўрнатилиши кутилмоқда.
…