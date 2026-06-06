АҚШ судларида янги муаммо: Сунъий интеллект даъво аризаларини кўпайтирмоқда

·0·Техно
АҚШ судларида янги муаммо: Сунъий интеллект даъво аризаларини кўпайтирмоқда

АҚШ судларида адвокатсиз ўзини ҳимоя қилаётган фуқаролар сони кескин ортиб бормоқда ва судялар буни сунъий интеллект (AI) технологиялари оммалашгани билан боғлашмоқда. 2005-йилдан 2026-йилгача бўлган 4,5 миллионта фуқаролик ишини таҳлил қилган тадқиқотга кўра, юристларсиз топширилган даъволар улуши 2022-йилдаги 11 фоиздан 2025-йилда 16,8 фоизга етган. Колорадо штати судяси Маритза Брасвелл суд ҳужжатларида ChatGPT каби катта тил моделларига хос услуб, тўқима прецедентлар ва мавжуд бўлмаган иқтибослар тез-тез учраётганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Массачусетс технология институти ва Жанубий Калифорния университети тадқиқотчилари 1600 та ҳужжатни Панграм детектори орқали текшириб кўришди. Натижалар шуни кўрсатдики, 2023-йилда ҳужжатларнинг атиги 1 фоизида генерация белгилари бўлган бўлса, 2026-йилга келиб бу кўрсаткич 18 фоизга кўтарилган. Судяларнинг сўзларига кўра, ҳужжатлар оқими кўпайса-да, уларнинг сифати яхшиланган. Илгари тушунарсиз қўлёзма ёки чалкаш аргументлардан иборат бўлган аризалар эндиликда Microsoft Copilot ёрдамида тизимли ва тушунарли кўринишга келтирилмоқда.

Бироқ матнлар сифатининг ошиши суд ишларидаги муваффақиятга ижобий таъсир кўрсатмаяпти. Адвокатсиз томонлар ҳали ҳам профессионал юристлар иштирок этган жараёнларда ютқазишда давом этмоқда. Тадқиқотчи Джошуа Левйнинг тушунтиришича, суд жараёни фақат ҳужжат тайёрлашдан иборат эмас ва матн генерацияси муаммонинг фақат бир қисмини ҳал қилади. Масалан, Reddit тармоғидаги постлардан сўнг Вермонт штатида Microsoft Copilot орқали тайёрланган даъволар сони йилига 45 тадан 1100 тадан ошиб кетган, аммо натижадорлик пастлигича қолган.

Ҳозирда АҚШ судлари янги ҳуқуқий муаммо — фойдаланувчининг чат-бот билан мулоқоти махфийлиги устида баҳслашмоқда. Мичиган суди ChatGPT билан ёзишмаларни ҳимояланган ҳуқуқий ишнинг бир қисми деб тан олган бўлса, Нью-Йорк суди Claude орқали яратилган ҳужжатларга нисбатан бундай махфийлик қўлланмаслигини билдирди. Судя Аллисон Годдарднинг таъкидлашича, сунъий интеллект баъзан одамларда ғалаба қозониш имконияти ҳақида нотўғри тасаввур уйғотиб, уларни асоссиз суд харажатларига етакламоқда.

Сунъий IntelлектChatGPTMicrosoft CopilotАҚШСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA ва AMD шарт эмас: DeepSeek В4 Huawei чипларида ўқитилдиNVIDIA ва AMD шарт эмас: DeepSeek В4 Huawei чипларида ўқитилдиБугун, 08:53Сбербанк сунъий интеллектли илк тўлов терминалини тақдим этдиСбербанк сунъий интеллектли илк тўлов терминалини тақдим этдиБугун, 08:51Россияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиРоссияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиБугун, 08:21Elon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиElon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиБугун, 07:5710 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
АҚШ судларида янги муаммо: Сунъий интеллект даъво аризаларини кўпайтирмоқда – Zamin.uz, 06.06.2026