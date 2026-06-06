NVIDIA ва AMD шарт эмас: DeepSeek В4 Huawei чипларида ўқитилди

·0·Техно
NVIDIA ва AMD шарт эмас: DeepSeek В4 Huawei чипларида ўқитилди

DeepSeek В4 сунъий интеллект вазифаларини бажаришда Huawei чипларидан фойдаланмоқда. Компаниянинг сўнгги тадқиқотига кўра, В4 Pro моделини пост-тренинг (ўқитишдан кейинги жараён) босқичидан ўтказиш учун Huawei Ассенд процессорлари қўлланилган. Бу Хитойнинг яримўтказгичлар саноати учун навбатдаги муҳим ютуқ ҳисобланади, чунки маҳаллий ишлаб чиқарувчилар маълумотларни қайта ишлашда муваффақиятга эришган бўлса-да, моделларни ўқитиш каби мураккаб вазифаларда қийинчиликларга дуч келаётган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотчилар гуруҳи DeepSeek В4 Pro моделини ўқитиш учун тахминан 1000 та Huawei Ассенд 910К чипидан иборат ҳисоблаш кластеридан фойдаланган. Лойиҳани амалга оширишда Huawei билан бирга Шенжен шаҳридаги бир қатор нуфузли институтлар ҳамкорлик қилди. Бу тўлиқ параметрли ўқитиш жараёни бўлиб, унда моделнинг тузилиши ўзгартирилмаган ҳолда унинг имкониятлари бутунлай янгиланди.

Сунъий интеллект соҳасида хулоса чиқариш (инференсе) ва пост-тренинг икки хил сегмент ҳисобланади. Биринчиси тайёр моделни фойдаланувчи сўровларига жавоб бериш учун ишга тушириш бўлса, иккинчиси моделни инсон буйруқларини тўғри бажаришга ўргатишдир. Пост-тренинг босқичи моделнинг хавфсизлик қоидаларига риоя қилиши ва аниқ кўрсатмалар асосида ишлашини таъминлайди. Бу қадамлар Хитойнинг сунъий интеллект саноатида мустақилликка эришишига ёрдам беради.

Илгари DeepSeek моделлари NVIDIA ёки AMD чипларида ўқитилар эди. Масалан, DeepSeek В3 модели 2048 та NVIDIA Ҳ800 чипидан иборат кластерда тайёрланган. Ҳозирда DeepSeek стартапи 50 миллиард юан (тахминан 7,4 миллиард доллар) миқдорида инвестиция жалб қилишга тайёрланмоқда. ChatGPT каби моделларга рақобатчи бўлган DeepSeek матн яратиш, код ёзиш ва мантиқий масалаларни ечишда юқори самарадорлик кўрсатмоқда.

DeepSeekHuaweiHuawei АссендNVIDIAСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ судларида янги муаммо: Сунъий интеллект даъво аризаларини кўпайтирмоқдаАҚШ судларида янги муаммо: Сунъий интеллект даъво аризаларини кўпайтирмоқдаБугун, 08:52Сбербанк сунъий интеллектли илк тўлов терминалини тақдим этдиСбербанк сунъий интеллектли илк тўлов терминалини тақдим этдиБугун, 08:51Россияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиРоссияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиБугун, 08:21Elon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиElon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиБугун, 07:5710 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус