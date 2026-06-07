Сиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этади

·35·Техно
Сиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этади

Посидониа 2026 халқаро кўргазмасида Фусион Повер Барге (ФусПоБ) лойиҳаси эълон қилинди. Мазкур лойиҳа доирасида халқаро консорциум дунёдаги илк термоядровий синтезга асосланган сузувчи энергетика платформасини яратишни режалаштирмоқда. Лойиҳа иштирокчилари технологиянинг тижорий намунасини 2032-йилга қадар тақдим этишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Консорциум таркибига Американинг кемачилик бюроси (АБС), Исроилнинг термоядровий технологияларга ихтисослашган нТ-Тао компанияси, шунингдек, Сиеменс Энергй, П&П Марине Консультантс ва Франциянинг ТEМИСТ компаниялари кирди. Дастлабки босқичда ҳамкорлар лойиҳанинг техник-иқтисодий асосларини ишлаб чиқиш ва келажакдаги платформага қўйиладиган талабларни белгилаш билан шуғулланадилар.

Кемачилик соҳасида термоядровий энергетикага бўлган қизиқиш зарарли ташламаларни камайтириш борасидаги талаблар кучайиши билан боғлиқ. Халқаро денгиз ташкилоти маълумотларига кўра, денгиз транспорти дунёдаги иссиқхона газлари эмиссиясининг қарийб 3 фоизини ташкил этади. Водород ва аммиак каби муқобил ёқилғилар эса ҳали кенг кўламли инфратузилмани талаб қилади ва уларни жорий этиш мураккаб бўлиб қолмоқда.

ФусПоБ лойиҳасига кўра, баржанинг узунлиги тахминан 71 метрни ташкил этади. Унинг асосида нТ-Тао компаниясининг ихчам термоядровий реактори жойлашади. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, бундай қурилма стандарт контейнер модулига сиғади ва кема корпусига интеграция қилиниши мумкин. Тизим 20 МВ гача электр энергияси ишлаб чиқариши кутилмоқда.

Лойиҳа муаллифлари ушбу баржани нафақат транспорт воситаси, балки портлар ва чекка денгиз инфратузилмалари учун мобил электр станцияси, шунингдек, сувни чучуклаштириш қурилмаси сифатида ҳам кўрмоқда. Ҳозирда термоядровий реакторли тижорий кемалар учун халқаро қоидалар мавжуд эмас, шу сабабли АБС соҳага оид илк хавфсизлик стандартларини ишлаб чиқишда иштирок этади.

СиеменсТермоядровий СинтезЭнергетикаТехнологияФусПоБ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиДунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиБугун, 09:00SpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаSpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаБугун, 08:57Солидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиСолидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиБугун, 08:30Яна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиЯна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиБугун, 07:00Huawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этдиHuawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этдиБугун, 06:54Коинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаКоинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаБугун, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус