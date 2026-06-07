Солидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этди

·50·Техно
Солидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этди

АҚШнинг Даллас шаҳрида жойлашган Солидион Течнологй компанияси Генератион Эхтреме-Климате Баттерй (Ген-ЭКБ) деб номланган янги турдаги аккумуляторларни намойиш этди. Ушбу ишланма асосан коинот шароитида фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, сунъий йўлдошлар, ой инфратузилмаси, бошқариладиган миссиялар ва келажакдаги орбитал сунъий интеллект маълумотлар марказларини энергия билан таъминлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ген-ЭКБ лойиҳасининг асосий ғояси экстремал шароитларда: вакуумда, ҳароратнинг кескин ўзгаришида, радиация таъсирида ва ракета учирилиши пайтидаги кучли вибрацияларда барқарор ишлай оладиган батарея яратишдан иборат. Янги аккумуляторлар литий-металл элементлари ва графен материаллари асосида ишлаб чиқилган.

Графен ўзининг юқори иссиқлик ўтказувчанлиги ва радиацияга чидамлилиги туфайли тизимнинг ҳарорат режимини яхшироқ бошқаришга ва мураккаб муҳитда барқарорликни сақлашга ёрдам беради. Маълум қилинган техник хусусиятларга кўра, батарея -80 °К дан +60 °К гача бўлган ҳарорат оралиғида самарали ишлай олади.

Солидион ҳозирда узоқ коинотнинг янада оғир шароитлари учун мўлжалланган модификациялар устида ҳам иш олиб бормоқда. Потенциал қўлланиш соҳалари қаторига паст орбитали сунъий интеллект маълумотлар марказлари, ой базалари ва роверлар киради. Шу билан бирга, компания энергия зичлиги 380 В·соат/кг дан юқори бўлган литий-металл ва литий-олтингугуртли батареялар линиясини ҳам ривожлантирмоқда.

СолидионАккумуляторТехнологияКоинотГрафен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиДунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиБугун, 09:00SpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаSpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаБугун, 08:57Сиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиСиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиБугун, 08:26Яна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиЯна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиБугун, 07:00Huawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этдиHuawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этдиБугун, 06:54Коинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаКоинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаБугун, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус