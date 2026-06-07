Солидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этди
АҚШнинг Даллас шаҳрида жойлашган Солидион Течнологй компанияси Генератион Эхтреме-Климате Баттерй (Ген-ЭКБ) деб номланган янги турдаги аккумуляторларни намойиш этди. Ушбу ишланма асосан коинот шароитида фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, сунъий йўлдошлар, ой инфратузилмаси, бошқариладиган миссиялар ва келажакдаги орбитал сунъий интеллект маълумотлар марказларини энергия билан таъминлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ген-ЭКБ лойиҳасининг асосий ғояси экстремал шароитларда: вакуумда, ҳароратнинг кескин ўзгаришида, радиация таъсирида ва ракета учирилиши пайтидаги кучли вибрацияларда барқарор ишлай оладиган батарея яратишдан иборат. Янги аккумуляторлар литий-металл элементлари ва графен материаллари асосида ишлаб чиқилган.
Графен ўзининг юқори иссиқлик ўтказувчанлиги ва радиацияга чидамлилиги туфайли тизимнинг ҳарорат режимини яхшироқ бошқаришга ва мураккаб муҳитда барқарорликни сақлашга ёрдам беради. Маълум қилинган техник хусусиятларга кўра, батарея -80 °К дан +60 °К гача бўлган ҳарорат оралиғида самарали ишлай олади.
Солидион ҳозирда узоқ коинотнинг янада оғир шароитлари учун мўлжалланган модификациялар устида ҳам иш олиб бормоқда. Потенциал қўлланиш соҳалари қаторига паст орбитали сунъий интеллект маълумотлар марказлари, ой базалари ва роверлар киради. Шу билан бирга, компания энергия зичлиги 380 В·соат/кг дан юқори бўлган литий-металл ва литий-олтингугуртли батареялар линиясини ҳам ривожлантирмоқда.
…