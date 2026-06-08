Samsung Galaxy S26 FE тақдимотдан аввал синовдан ўтказилди

·55·Техно
Samsung Galaxy S26 FE тақдимотдан аввал синовдан ўтказилди

Интернет тармоғида Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг янги тасвирлари тарқалди. Ушбу суратлар қурилманинг жорий йил бошида тақдим этилган стандарт Galaxy S26 услубида ишланганини тасдиқлайди. Galaxy S26 FE сериянинг умумий дизайн концепциясига мос келувчи, таниш кўринишдаги камералар блокига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалроқ смартфон Geekbench маълумотлар базасида ҳам кўриниш берган эди. Қурилма компаниянинг ўз маҳсулоти бўлган Exynos 2500 процессори ва 8 GB тезкор хотира билан синовдан ўтказилган. Тест натижаларига кўра, гаджет бир ядроли режимда 2426 балл, кўп ядроли режимда эса 8004 балл тўплашга муваффақ бўлган.

Янги сертификатлаштириш жараёнлари аввалги сизиб чиққан маълумотларни амалда тасдиқламоқда. Дастлабки хабарларга кўра, Samsung хотира компонентлари нархи ошиб бораётган бир пайтда қурилманинг таннархини пасайтириш чораларини кўрмоқда. Шу мақсадда компания қимматроқ ечимлар ўрнига КСОТ компанияси томонидан ишлаб чиқарилган дисплейлардан фойдаланиши мумкин.

Бундай тежамкорлик чораларига қарамай, инсайдерлар Galaxy S26 FE барибир ўзидан олдинги моделдан қимматроқ бўлишини истисно қилишмаяпти. Смартфоннинг расмий анонси яқин ойларда амалга оширилиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy S26 FEСмартфонExynos 2500Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA GeForce RTX 50 Супер видеокарталари 2027-йил бошида чиқадиNVIDIA GeForce RTX 50 Супер видеокарталари 2027-йил бошида чиқадиБугун, 06:22Samsung Galaxy S26 FE илк бор жонли суратларда намоён бўлдиSamsung Galaxy S26 FE илк бор жонли суратларда намоён бўлдиБугун, 03:25Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиMeta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиБугун, 22:50Радиотелескоплар 3I/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиРадиотелескоплар 3I/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиБугун, 20:59Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Бугун, 20:29Қизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиҚизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиБугун, 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус