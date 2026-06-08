Samsung Galaxy S26 FE тақдимотдан аввал синовдан ўтказилди
Интернет тармоғида Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг янги тасвирлари тарқалди. Ушбу суратлар қурилманинг жорий йил бошида тақдим этилган стандарт Galaxy S26 услубида ишланганини тасдиқлайди. Galaxy S26 FE сериянинг умумий дизайн концепциясига мос келувчи, таниш кўринишдаги камералар блокига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ смартфон Geekbench маълумотлар базасида ҳам кўриниш берган эди. Қурилма компаниянинг ўз маҳсулоти бўлган Exynos 2500 процессори ва 8 GB тезкор хотира билан синовдан ўтказилган. Тест натижаларига кўра, гаджет бир ядроли режимда 2426 балл, кўп ядроли режимда эса 8004 балл тўплашга муваффақ бўлган.
Янги сертификатлаштириш жараёнлари аввалги сизиб чиққан маълумотларни амалда тасдиқламоқда. Дастлабки хабарларга кўра, Samsung хотира компонентлари нархи ошиб бораётган бир пайтда қурилманинг таннархини пасайтириш чораларини кўрмоқда. Шу мақсадда компания қимматроқ ечимлар ўрнига КСОТ компанияси томонидан ишлаб чиқарилган дисплейлардан фойдаланиши мумкин.
Бундай тежамкорлик чораларига қарамай, инсайдерлар Galaxy S26 FE барибир ўзидан олдинги моделдан қимматроқ бўлишини истисно қилишмаяпти. Смартфоннинг расмий анонси яқин ойларда амалга оширилиши кутилмоқда.
…