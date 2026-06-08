OpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқда
Сунъий интеллект соҳасидаги жадал ривожланиш ноёб мутахассислар учун рақобатни кучайтирмоқда. АҚШ Меҳнат вазирлигининг янги маълумотларига кўра, OpenAI, Anthropic ва NVIDIA компаниялари хорижий ходимларни ёллаш қоидалари мураккаблашганига қарамай, ўтган йил давомида Ҳ-1Б ишчи визалари учун аризалар сонини сезиларли даражада оширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Энг катта ўсиш Anthropic компаниясида кузатилди: жорий молия йилининг иккинчи чорагида компания 59 та ариза бўйича ижобий жавоб олди, ваҳоланки бир йил аввал бу кўрсаткич атиги 10 тани ташкил этган эди. OpenAI эса худди шу даврда аризалар сонини 20 тадан 63 тага етказди. Сектор етакчиси NVIDIA эса 765 та аризага рухсат олиб, ўтган йилги 641 талик кўрсаткичини янгилади.
Ушбу тенденция бошқа технологик гигантлар фонида яққол ажралиб турибди. Маълумотларга кўра, Meta, Microsoft, Amazon ва Google компанияларида тасдиқланган аризалар сони камайган. Хусусан, Google бир йил ичида бундай аризаларни 64 фоизга қисқартириб, турли бўлинмаларда ходимларни оптималлаштиришда давом этмоқда. Бунинг асосий сабаби меҳнат бозори тузилмасининг ўзгаришидир.
Ҳозирда компаниялар оммавий ишга қабул қилиш ўрнига, машинали ўрганиш муҳандислари, ҳисоблаш инфратузилмаси мутахассислари ва фундаментал моделлар ишлаб чиқувчиларидан иборат кичик, аммо юқори самарали жамоаларни шакллантиришга эътибор қаратмоқда. Рекрутерларнинг сўзларига кўра, OpenAI ва Anthropic кучли тадқиқотчиларни жалб қилиш учун ҳар қандай харажатга тайёр.
АҚШ ҳукуматининг Ҳ-1Б визаларини тақсимлаш бўйича янги қоидалари юқори маошли номзодларга устунлик бермоқда. Айрим хорижлик аризачилар учун 100 минг доллар миқдорида қўшимча йиғим жорий этилган бўлса-да, илғор сунъий интеллект тизимларини яратувчи компаниялар учун кучли мутахассиснинг қиймати ҳар қандай виза харажатларидан устун ҳисобланади.
…