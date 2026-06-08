OpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқда

·0·Техно
OpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқда

Сунъий интеллект соҳасидаги жадал ривожланиш ноёб мутахассислар учун рақобатни кучайтирмоқда. АҚШ Меҳнат вазирлигининг янги маълумотларига кўра, OpenAI, Anthropic ва NVIDIA компаниялари хорижий ходимларни ёллаш қоидалари мураккаблашганига қарамай, ўтган йил давомида Ҳ-1Б ишчи визалари учун аризалар сонини сезиларли даражада оширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Энг катта ўсиш Anthropic компаниясида кузатилди: жорий молия йилининг иккинчи чорагида компания 59 та ариза бўйича ижобий жавоб олди, ваҳоланки бир йил аввал бу кўрсаткич атиги 10 тани ташкил этган эди. OpenAI эса худди шу даврда аризалар сонини 20 тадан 63 тага етказди. Сектор етакчиси NVIDIA эса 765 та аризага рухсат олиб, ўтган йилги 641 талик кўрсаткичини янгилади.

Ушбу тенденция бошқа технологик гигантлар фонида яққол ажралиб турибди. Маълумотларга кўра, Meta, Microsoft, Amazon ва Google компанияларида тасдиқланган аризалар сони камайган. Хусусан, Google бир йил ичида бундай аризаларни 64 фоизга қисқартириб, турли бўлинмаларда ходимларни оптималлаштиришда давом этмоқда. Бунинг асосий сабаби меҳнат бозори тузилмасининг ўзгаришидир.

Ҳозирда компаниялар оммавий ишга қабул қилиш ўрнига, машинали ўрганиш муҳандислари, ҳисоблаш инфратузилмаси мутахассислари ва фундаментал моделлар ишлаб чиқувчиларидан иборат кичик, аммо юқори самарали жамоаларни шакллантиришга эътибор қаратмоқда. Рекрутерларнинг сўзларига кўра, OpenAI ва Anthropic кучли тадқиқотчиларни жалб қилиш учун ҳар қандай харажатга тайёр.

АҚШ ҳукуматининг Ҳ-1Б визаларини тақсимлаш бўйича янги қоидалари юқори маошли номзодларга устунлик бермоқда. Айрим хорижлик аризачилар учун 100 минг доллар миқдорида қўшимча йиғим жорий этилган бўлса-да, илғор сунъий интеллект тизимларини яратувчи компаниялар учун кучли мутахассиснинг қиймати ҳар қандай виза харажатларидан устун ҳисобланади.

Сунъий IntelлектOpenAIAnthropicNVIDIAТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиApple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиБугун, 18:29Apple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиApple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиБугун, 18:27Apple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиApple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиБугун, 17:54Apple узоқ кутилган сунъий интеллектга асосланган Siri янгиланишини тақдим этдиApple узоқ кутилган сунъий интеллектга асосланган Siri янгиланишини тақдим этдиБугун, 17:54Apple ўзининг баҳсли Лиқуид Гласс дизайнига ўзгартиришлар киритмоқдаApple ўзининг баҳсли Лиқуид Гласс дизайнига ўзгартиришлар киритмоқдаБугун, 17:28WWDC 2026: Siri, iOS 27 ва Apple Intelligence соҳасидаги барча янгиликларWWDC 2026: Siri, iOS 27 ва Apple Intelligence соҳасидаги барча янгиликларБугун, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус