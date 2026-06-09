Меркор асосчиси Сеқуоиа компаниясини нархларни манипуляция қилишда айблади
Сўнгги кунларда стартап асосчилари ва инвесторлар Х ижтимоий тармоғида венчур капиталистлар (ВК) томонидан кўрсатилаётган ноўрин муносабатлар ҳақида ўз ҳикоялари билан бўлишмоқда. Шикоятлар орасида инвесторларнинг учрашув пайтида ухлаб қолиши ёки асосчиларга ўз шерикларини ишдан бўшатишни таклиф қилиши каби ҳолатлар бор. Бироқ, қиймати 10 миллиард долларга баҳоланган Меркор сунъий интеллект платформаси ҳаммуассиси Брендан Фоодй янада жиддийроқ айблов билан чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фоодй дунёдаги энг нуфузли венчур компанияларидан бири бўлган Сеқуоиа капиталини "икки босқичли нарх белгилаш" схемасида айблади. Унинг сўзларига кўра, компания бир вақтнинг ўзида икки хил қийматда инвестиция киритади: асосий сармоя пастроқ нархда киритилса-да, кичикроқ қисми жуда юқори нархда расмийлаштирилади. Натижада, оммага эълон қилинган улкан қиймат бозорда сохта ғолиблик тасаввурини уйғотади, аслида эса инвесторнинг ўртача кириш нархи анча паст бўлади.
Масалан, Сервал стартапи 1 миллиард долларлик баҳо билан 75 миллион доллар жалб қилганини эълон қилган эди. Бироқ, Те Валл Стреэт Жоурнал маълумотларига кўра, Сеқуоиа компаниясининг ушбу лойиҳага ҳақиқий кириш нуқтаси бор-йўғи 400 миллион долларни ташкил этган. Шунга ўхшаш ҳолат Аару стартапида ҳам кузатилган бўлиб, у ерда Редпоинт инвестор сифатида 1 миллиард долларлик "сарлавҳа" нархига қарамай, компанияни 450 миллион долларга баҳолаган ҳолда сармоя киритган.
Сеқуоиа ҳамкори Шаун Магуайр Фоодй нинг айбловларига жавоб қайтарди. У бу амалиётни "Сеқуоиа фирибгарлиги" деб аташ адолатсизлик эканини таъкидлади. Магуайрнинг тушунтиришича, бошқа инвесторлар AI-стартаплар учун жуда юқори нарх тўлашга тайёр бўлганида, Сеқуоиа ўз муносабатларини сақлаб қолиш учун капитални икки қисмга ажратишга мажбур бўлади. Унинг фикрича, бу бозор воқелиги бўлиб, одамларни атайлаб чалғитиш нияти йўқ.
Брендан Фоодй бу тактикадан фақат Сеқуоиа эмас, балки бошқа фирмалар ҳам фойдаланаётганини тан олди. Бундай икки томонлама нархлаш тузилмалари стартапнинг нуфузини оширишга ва истеъдодли ходимларни жалб қилишга ёрдам берса-да, бу ҳолат асосчилар ва ходимлар ўртасидаги ишончга путур етказиши мумкин. Ҳозирча венчур бозорида ушбу "шаффофлик" масаласи қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда.
…