Меркор асосчиси Сеқуоиа компаниясини нархларни манипуляция қилишда айблади

·18·Техно
Меркор асосчиси Сеқуоиа компаниясини нархларни манипуляция қилишда айблади

Сўнгги кунларда стартап асосчилари ва инвесторлар Х ижтимоий тармоғида венчур капиталистлар (ВК) томонидан кўрсатилаётган ноўрин муносабатлар ҳақида ўз ҳикоялари билан бўлишмоқда. Шикоятлар орасида инвесторларнинг учрашув пайтида ухлаб қолиши ёки асосчиларга ўз шерикларини ишдан бўшатишни таклиф қилиши каби ҳолатлар бор. Бироқ, қиймати 10 миллиард долларга баҳоланган Меркор сунъий интеллект платформаси ҳаммуассиси Брендан Фоодй янада жиддийроқ айблов билан чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фоодй дунёдаги энг нуфузли венчур компанияларидан бири бўлган Сеқуоиа капиталини "икки босқичли нарх белгилаш" схемасида айблади. Унинг сўзларига кўра, компания бир вақтнинг ўзида икки хил қийматда инвестиция киритади: асосий сармоя пастроқ нархда киритилса-да, кичикроқ қисми жуда юқори нархда расмийлаштирилади. Натижада, оммага эълон қилинган улкан қиймат бозорда сохта ғолиблик тасаввурини уйғотади, аслида эса инвесторнинг ўртача кириш нархи анча паст бўлади.

Масалан, Сервал стартапи 1 миллиард долларлик баҳо билан 75 миллион доллар жалб қилганини эълон қилган эди. Бироқ, Те Валл Стреэт Жоурнал маълумотларига кўра, Сеқуоиа компаниясининг ушбу лойиҳага ҳақиқий кириш нуқтаси бор-йўғи 400 миллион долларни ташкил этган. Шунга ўхшаш ҳолат Аару стартапида ҳам кузатилган бўлиб, у ерда Редпоинт инвестор сифатида 1 миллиард долларлик "сарлавҳа" нархига қарамай, компанияни 450 миллион долларга баҳолаган ҳолда сармоя киритган.

Сеқуоиа ҳамкори Шаун Магуайр Фоодй нинг айбловларига жавоб қайтарди. У бу амалиётни "Сеқуоиа фирибгарлиги" деб аташ адолатсизлик эканини таъкидлади. Магуайрнинг тушунтиришича, бошқа инвесторлар AI-стартаплар учун жуда юқори нарх тўлашга тайёр бўлганида, Сеқуоиа ўз муносабатларини сақлаб қолиш учун капитални икки қисмга ажратишга мажбур бўлади. Унинг фикрича, бу бозор воқелиги бўлиб, одамларни атайлаб чалғитиш нияти йўқ.

Брендан Фоодй бу тактикадан фақат Сеқуоиа эмас, балки бошқа фирмалар ҳам фойдаланаётганини тан олди. Бундай икки томонлама нархлаш тузилмалари стартапнинг нуфузини оширишга ва истеъдодли ходимларни жалб қилишга ёрдам берса-да, бу ҳолат асосчилар ва ходимлар ўртасидаги ишончга путур етказиши мумкин. Ҳозирча венчур бозорида ушбу "шаффофлик" масаласи қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда.

СеқуоиаМеркорСтартапВенчурСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиGoogle Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиБугун, 01:57Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?Бугун, 01:54Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлдиGalaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлдиБугун, 23:25Apple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этдиApple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этдиБугун, 22:59OpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқдаOpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқдаБугун, 22:55Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиAnthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиБугун, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус