Зепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарлар

·0·Техно
Зепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарлар

Ҳиндистоннинг тезкор тижорат (қуикк-коммерсе) соҳасидаги етакчи стартапи Зепто тахминан 1 миллиард долларлик бирламчи оммавий таклиф (IPO) режаларини эълон қилди. Й Комбинатор лойиҳалари орасида АҚШдан ташқаридаги энг йирик инвестициялардан бири бўлган ушбу компания душанба куни ўзининг молиявий ҳисоботларини очиқлади. Ҳужжатларга кўра, Зептўнинг реклама тушумлари 2026-молия йилида 151 фоизга ўсиб, 171 миллион долларга етган, умумий операцион даромад эса 104 фоизга ўсиб, 2,4 миллиард долларни ташкил этган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2021-йилда Стенфорд университетини тарк этган Аадит Палича ва Кайваля Воҳра томонидан асос солинган Зепто ҳозирда Зомато-га тегишли Блинкит ва Свиггй Инстамарт каби гигантлар билан рақобатлашмоқда. Шунингдек, Amazon ва Walmart томонидан қўллаб-қувватланадиган Флипкарт ҳам ушбу сегментда ўз позициясини мустаҳкамламоқда. Рақобат кучли бўлишига қарамай, Зепто 2026-молия йилида 640 миллиондан ортиқ буюртмани қайта ишлаган, бу ўтган йилга нисбатан деярли икки баравар кўпдир.

Бироқ, бу шиддатли ўсиш катта харажатлар эвазига амалга ошмоқда. Компания 2026-молия йилида 617,36 миллион доллар миқдорида соф зарар кўрганини маълум қилди. Зепто ўз аризасида зарарлар давом этиши мумкинлигини ва тарихий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш кафолатланмаганини тан олган. Бу венчур капитали ҳисобига ривожланаётган ва ҳали фойдага кирмасдан биржага чиқишга интилаётган компаниялар учун хос бўлган ҳолатдир.

IPO доирасида Зепто янги акцияларни чиқариш орқали 837,41 миллион долларгача маблағ йиғишни режалаштирмоқда. Шунингдек, Нехус Вентуре Партнерс, Контрарй ва Разор Вентурес каби мавжуд инвесторлар ҳам ўз улушларининг бир қисмини сотувга қўяди. Шуни таъкидлаш жоизки, Й Комбинатор ва Lightsпеед каби йирик инвесторлар ўз улушларини сақлаб қолишга қарор қилишган ва акциялар сотувида иштирок этишмаяпти.

Компаниянинг бозор қиймати масаласи ҳамон очиқ қолмоқда. Охирги инвестиция раундида Зепто 7 миллиард долларга баҳоланган эди, бироқ айрим фондлар унинг биржадаги қиймати бундан пастроқ бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бундан ташқари, компания асосчилари Ҳиндистоннинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан хорижий инвестициялар ва валюта қонунчилиги масалалари бўйича сўроққа чақирилгани ҳам маълум бўлди.

ЗептоIPOСтартапҲиндистонБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайдиРоссияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайдиБугун, 04:56Алеш Свобода Dragon кемаси учувчиси бўлади: Чехия илк бор ХКСга астронавт юборадиАлеш Свобода Dragon кемаси учувчиси бўлади: Чехия илк бор ХКСга астронавт юборадиБугун, 04:55Энг янги iOS 27 операцион тизимини қабул қиладиган iPhone моделлари маълум бўлдиЭнг янги iOS 27 операцион тизимини қабул қиладиган iPhone моделлари маълум бўлдиБугун, 03:23Google Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиGoogle Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиБугун, 01:57Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?Бугун, 01:54Меркор асосчиси Сеқуоиа компаниясини нархларни манипуляция қилишда айбладиМеркор асосчиси Сеқуоиа компаниясини нархларни манипуляция қилишда айбладиБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус