Зепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарлар
Ҳиндистоннинг тезкор тижорат (қуикк-коммерсе) соҳасидаги етакчи стартапи Зепто тахминан 1 миллиард долларлик бирламчи оммавий таклиф (IPO) режаларини эълон қилди. Й Комбинатор лойиҳалари орасида АҚШдан ташқаридаги энг йирик инвестициялардан бири бўлган ушбу компания душанба куни ўзининг молиявий ҳисоботларини очиқлади. Ҳужжатларга кўра, Зептўнинг реклама тушумлари 2026-молия йилида 151 фоизга ўсиб, 171 миллион долларга етган, умумий операцион даромад эса 104 фоизга ўсиб, 2,4 миллиард долларни ташкил этган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2021-йилда Стенфорд университетини тарк этган Аадит Палича ва Кайваля Воҳра томонидан асос солинган Зепто ҳозирда Зомато-га тегишли Блинкит ва Свиггй Инстамарт каби гигантлар билан рақобатлашмоқда. Шунингдек, Amazon ва Walmart томонидан қўллаб-қувватланадиган Флипкарт ҳам ушбу сегментда ўз позициясини мустаҳкамламоқда. Рақобат кучли бўлишига қарамай, Зепто 2026-молия йилида 640 миллиондан ортиқ буюртмани қайта ишлаган, бу ўтган йилга нисбатан деярли икки баравар кўпдир.
Бироқ, бу шиддатли ўсиш катта харажатлар эвазига амалга ошмоқда. Компания 2026-молия йилида 617,36 миллион доллар миқдорида соф зарар кўрганини маълум қилди. Зепто ўз аризасида зарарлар давом этиши мумкинлигини ва тарихий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш кафолатланмаганини тан олган. Бу венчур капитали ҳисобига ривожланаётган ва ҳали фойдага кирмасдан биржага чиқишга интилаётган компаниялар учун хос бўлган ҳолатдир.
IPO доирасида Зепто янги акцияларни чиқариш орқали 837,41 миллион долларгача маблағ йиғишни режалаштирмоқда. Шунингдек, Нехус Вентуре Партнерс, Контрарй ва Разор Вентурес каби мавжуд инвесторлар ҳам ўз улушларининг бир қисмини сотувга қўяди. Шуни таъкидлаш жоизки, Й Комбинатор ва Lightsпеед каби йирик инвесторлар ўз улушларини сақлаб қолишга қарор қилишган ва акциялар сотувида иштирок этишмаяпти.
Компаниянинг бозор қиймати масаласи ҳамон очиқ қолмоқда. Охирги инвестиция раундида Зепто 7 миллиард долларга баҳоланган эди, бироқ айрим фондлар унинг биржадаги қиймати бундан пастроқ бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бундан ташқари, компания асосчилари Ҳиндистоннинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан хорижий инвестициялар ва валюта қонунчилиги масалалари бўйича сўроққа чақирилгани ҳам маълум бўлди.
…