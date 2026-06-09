Apple iOS 27 ва iPadOS 27 тизимларини тақдим этди: Лиқуид Гласс ва Siri AI
WWDC конференциясида Apple компанияси ўзининг янги операцион тизимлари — iOS 27 ва iPadOS 27 версияларини намойиш этди. Дастурчилар учун илк синов версиялари аллақачон эълон қилинган бўлиб, оммавий бета-тестлар келаси ойда бошланади, якуний релиз эса куз фаслига режалаштирилган. Ҳар икки платформанинг асосий янгилиги Apple Intelligence экотизими ва янги авлод Siri AI ёрдамчиси бўлди. Эндиликда овозли ассистент алоҳида иловага эга бўлиб, тизим билан янада чуқурроқ интеграция қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Apple дизайн борасида ҳам катта ўзгаришларни амалга оширди. Компания Лиқуид Гласс («суюқ шиша») концепциясини ривожлантириб, фойдаланувчиларга интерфейс шаффофлигини қўлда созлаш имкониятини берди. Визуал эффектлар яхшиланди, элементлар контрасти оширилди, иловалар пиктограммалари эса янада деталлашган ва аниқ кўринишга келди. iOS 27 тизимида унумдорликка алоҳида эътибор қаратилган: иловалар 30 фоизга тезроқ очилади, АирДроп орқали файл узатиш вақти эса 80 фоизгача қисқарди.
Иловалар ичида Маил дастури ақлли қидирув тизими билан бойитилди, ВоисеОвер функцияси эса кўзи ожиз фойдаланувчилар учун тасвирларни батафсил тавсифлаш ва видеоларга автоматик субтитрлар яратишни ўрганди. Муҳим янгиликлардан бири — iCloud умумий албомларининг кенгайиши бўлди. Эндиликда Android ва Windows фойдаланувчилари ҳам оилавий албомларга қўшилишлари ҳамда уларга тўлиқ сифатдаги медиафайлларни юклашлари мумкин.
iPadOS 27 версиясида асосий урғу контент билан ишлашга қаратилган. Фойдаланувчилар сурат ва видеолардан тезкор слайд-шоулар яратиб, уларни видео форматида экспорт қилишлари мумкин. Шунингдек, ташқи хотира қурилмалари (флешка ва қаттиқ дисклар) билан ишлаш тезлиги бир неча баробар оширилди. Apple Мапс Флёвер режими деталлашди, ГймКит функцияси эса энди нафақат Apple Watch, балки iPhone ва янги AirPods Pro 3 орқали ҳам спорт тренажёрларига уланиш имконини беради.
…