Apple iOS 27 ва iPadOS 27 тизимларини тақдим этди: Лиқуид Гласс ва Siri AI

·0·Техно
Apple iOS 27 ва iPadOS 27 тизимларини тақдим этди: Лиқуид Гласс ва Siri AI

WWDC конференциясида Apple компанияси ўзининг янги операцион тизимлари — iOS 27 ва iPadOS 27 версияларини намойиш этди. Дастурчилар учун илк синов версиялари аллақачон эълон қилинган бўлиб, оммавий бета-тестлар келаси ойда бошланади, якуний релиз эса куз фаслига режалаштирилган. Ҳар икки платформанинг асосий янгилиги Apple Intelligence экотизими ва янги авлод Siri AI ёрдамчиси бўлди. Эндиликда овозли ассистент алоҳида иловага эга бўлиб, тизим билан янада чуқурроқ интеграция қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Apple дизайн борасида ҳам катта ўзгаришларни амалга оширди. Компания Лиқуид Гласс («суюқ шиша») концепциясини ривожлантириб, фойдаланувчиларга интерфейс шаффофлигини қўлда созлаш имкониятини берди. Визуал эффектлар яхшиланди, элементлар контрасти оширилди, иловалар пиктограммалари эса янада деталлашган ва аниқ кўринишга келди. iOS 27 тизимида унумдорликка алоҳида эътибор қаратилган: иловалар 30 фоизга тезроқ очилади, АирДроп орқали файл узатиш вақти эса 80 фоизгача қисқарди.

Иловалар ичида Маил дастури ақлли қидирув тизими билан бойитилди, ВоисеОвер функцияси эса кўзи ожиз фойдаланувчилар учун тасвирларни батафсил тавсифлаш ва видеоларга автоматик субтитрлар яратишни ўрганди. Муҳим янгиликлардан бири — iCloud умумий албомларининг кенгайиши бўлди. Эндиликда Android ва Windows фойдаланувчилари ҳам оилавий албомларга қўшилишлари ҳамда уларга тўлиқ сифатдаги медиафайлларни юклашлари мумкин.

iPadOS 27 версиясида асосий урғу контент билан ишлашга қаратилган. Фойдаланувчилар сурат ва видеолардан тезкор слайд-шоулар яратиб, уларни видео форматида экспорт қилишлари мумкин. Шунингдек, ташқи хотира қурилмалари (флешка ва қаттиқ дисклар) билан ишлаш тезлиги бир неча баробар оширилди. Apple Мапс Флёвер режими деталлашди, ГймКит функцияси эса энди нафақат Apple Watch, балки iPhone ва янги AirPods Pro 3 орқали ҳам спорт тренажёрларига уланиш имконини беради.

AppleiOS 27iPadOS 27Siri AIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарларЗепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарларБугун, 05:21Россияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайдиРоссияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайдиБугун, 04:56Алеш Свобода Dragon кемаси учувчиси бўлади: Чехия илк бор ХКСга астронавт юборадиАлеш Свобода Dragon кемаси учувчиси бўлади: Чехия илк бор ХКСга астронавт юборадиБугун, 04:55Энг янги iOS 27 операцион тизимини қабул қиладиган iPhone моделлари маълум бўлдиЭнг янги iOS 27 операцион тизимини қабул қиладиган iPhone моделлари маълум бўлдиБугун, 03:23Google Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиGoogle Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиБугун, 01:57Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?Бугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус