Rivian ўзининг энг муҳим модели бўлган Р2 СУВ етказиб беришни бошлади
Сешанба кунидан бошлаб Rivian компанияси ўзининг янги Р2 русумли электр йўлтанламасларини (СУВ) илк мижозларга расман топширишни бошлади. Бу қадам электромобил ишлаб чиқарувчиси учун оммавий бозорга чиқиш йўлидаги янги даврнинг бошланиши ҳисобланади. Rivian асосчиси ва бош директори РЖ Скаринге Р2 моделини компания томонидан шу пайтгача тақдим этилган "энг муҳим маҳсулот" деб атади, чунки у бренднинг автоном бошқарув борасидаги амбицияларида марказий ўрин тутади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Тахминан 58,000 доллардан бошланадиган Р2 модели аввалги Р1 СУВ моделининг кўплаб функцияларини ўзида жамлаган ҳолда, ихчамроқ ва ҳамёнбоп кўринишга эга. Компания 2027-йилдан бошлаб ушбу моделнинг 50,000 доллардан арзонроқ версиясини, йил якунига бориб эса 45,000 доллар атрофидаги янада соддалаштирилган вариантини чиқаришни режалаштирмоқда. Rivian жорий йил охиригача 20,000 дан 25,000 тагача Р2 етказиб беришни мақсад қилган, бу эса уни АҚШ тарихидаги энг тез оммалашган электромобиллардан бирига айлантириши мумкин.
Ҳозирда ишлаб чиқариш Иллиноис штатидаги Нормал заводида амалга оширилмоқда, 2028-йилда эса Георгиа штатидаги янги завод ишга тушиши кутилмоқда. Р2 бозордаги мураккаб вазиятда — АҚШда экологик талаблар юmsҳатилган ва электромобиллар учун солиқ имтиёзлари бекор қилинган бир пайтда дебют қилмоқда. Шунга қарамай, РЖ Скаринге бозорда рақобат камайганини ўз компанияси учун имконият деб билади ва Р2 энг жозибадор танловлардан бири бўлишига ишонади.
Шунингдек, Rivian ушбу модел орқали автоном ҳайдаш технологияларига катта эътибор қаратмоқда. Келажакда Р2 тўлиқ ўзи бошқариладиган транспорт воситасига айланиши кутилмоқда. Март ойида Uber компанияси билан тузилган 1.25 миллиард долларлик келишувга кўра, 40,000 тагача Р2 модели Uber тармоғида роботакси сифатида хизмат кўрсатиши режалаштирилган.
…