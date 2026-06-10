Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этди
Anthropic компанияси ўзининг энг илғор сунъий интеллект моделини илк бор кенг оммага тақдим этди, бироқ бу жараён қатъий хавфсизлик чоралари билан амалга оширилмоқда. Сешанба куни компания Мйтос моделининг оммавий фойдаланиш учун мўлжалланган илк версияси — Claude Фабле 5 моделини ишга туширди. Anthropic баёнотига кўра, Фабле 5 дастурий инжиниринг, интеллектуал меҳнат ва визуал таҳлил борасида юқори натижаларни кўрсатади, аммо у қатъий хавфсизлик чекловларига эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Киберхавфсизлик, биология ва кимё каби юқори хавфли соҳаларда модел сўровларга жавоб беришни блоклайди ва автоматик равишда Claude Опус 4.8 моделига ўтади. Апрел ойида превю сифатида тақдим этилган Мйтос модели киберхавфсизлик хавотирлари сабабли фақат саноқли ҳамкорлар билан чекланган эди. Эндиликда ушбу технология Anthropic Claude API ва Энтерприсе режалари орқали барча учун очиқ. Шунингдек, 22-июнга қадар Фабле 5 модели Pro, Max ва Теам обуначилари учун қўшимча тўловсиз тақдим этилади.
Anthropic ушбу моделни чиқаришдан олдин уни турли "жаилбреак" (тизимни бузиб кириш) уринишлари билан синовдан ўтказганини маълум қилди. Компания 1000 соатдан ортиқ ички ва ташқи тестлар давомида универсал заифликлар топилмаганини таъкидламоқда. Шунга қарамай, янги турдаги ҳужумлардан ҳимояланиш мақсадида Anthropic барча трафик маълумотларини 30 кун давомида сақлаб қолиш сиёсатини жорий этди. Бу маълумотлар моделни ўқитиш учун ишлатилмайди, балки фақат хавфсизликни таъминлаш учун хизмат қилади.
Фабле 5 моделининг чиқарилиши OpenAI ва Elon Musk бошқарувидаги SpaceX каби компаниялар қаторида Anthropic ҳам оммавий бозорга чиқишга тайёргарлик кўраётган бир пайтга тўғри келди. Компания сунъий интеллект тизимлари инсон аралашувисиз ўз-ўзини такомиллаштириш (RSИ) даражасига етиши мумкинлигидан огоҳлантириб, глобал лабораторияларни хавфсизлик чораларини мувофиқлаштиришга чақирмоқда.
…