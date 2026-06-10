Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этди

·0·Техно
Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этди

Anthropic компанияси ўзининг энг илғор сунъий интеллект моделини илк бор кенг оммага тақдим этди, бироқ бу жараён қатъий хавфсизлик чоралари билан амалга оширилмоқда. Сешанба куни компания Мйтос моделининг оммавий фойдаланиш учун мўлжалланган илк версияси — Claude Фабле 5 моделини ишга туширди. Anthropic баёнотига кўра, Фабле 5 дастурий инжиниринг, интеллектуал меҳнат ва визуал таҳлил борасида юқори натижаларни кўрсатади, аммо у қатъий хавфсизлик чекловларига эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Киберхавфсизлик, биология ва кимё каби юқори хавфли соҳаларда модел сўровларга жавоб беришни блоклайди ва автоматик равишда Claude Опус 4.8 моделига ўтади. Апрел ойида превю сифатида тақдим этилган Мйтос модели киберхавфсизлик хавотирлари сабабли фақат саноқли ҳамкорлар билан чекланган эди. Эндиликда ушбу технология Anthropic Claude API ва Энтерприсе режалари орқали барча учун очиқ. Шунингдек, 22-июнга қадар Фабле 5 модели Pro, Max ва Теам обуначилари учун қўшимча тўловсиз тақдим этилади.

Anthropic ушбу моделни чиқаришдан олдин уни турли "жаилбреак" (тизимни бузиб кириш) уринишлари билан синовдан ўтказганини маълум қилди. Компания 1000 соатдан ортиқ ички ва ташқи тестлар давомида универсал заифликлар топилмаганини таъкидламоқда. Шунга қарамай, янги турдаги ҳужумлардан ҳимояланиш мақсадида Anthropic барча трафик маълумотларини 30 кун давомида сақлаб қолиш сиёсатини жорий этди. Бу маълумотлар моделни ўқитиш учун ишлатилмайди, балки фақат хавфсизликни таъминлаш учун хизмат қилади.

Фабле 5 моделининг чиқарилиши OpenAI ва Elon Musk бошқарувидаги SpaceX каби компаниялар қаторида Anthropic ҳам оммавий бозорга чиқишга тайёргарлик кўраётган бир пайтга тўғри келди. Компания сунъий интеллект тизимлари инсон аралашувисиз ўз-ўзини такомиллаштириш (RSИ) даражасига етиши мумкинлигидан огоҳлантириб, глобал лабораторияларни хавфсизлик чораларини мувофиқлаштиришга чақирмоқда.

AnthropicClaude Фабле 5МйтосСунъий IntelлектКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиGM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиБугун, 21:24Anthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаAnthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаБугун, 20:55Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?Бугун, 20:51Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Кеча, 18:52WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариКеча, 18:297600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқда7600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқдаКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус