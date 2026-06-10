Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошади

·0·Техно
Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошади

Янги сиздирилган маълумотлар Samsung компаниясининг бўлажак Galaxy Watch Ultra 2 ақлли соатлари ҳақидаги тафсилотларни очиқлади. Саммобиле нашрининг хабар беришича, янги қурилма амалдаги моделга қараганда анча катта ҳажмли аккумулятор билан жиҳозланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Galaxy Watch Ultra 2 батареясининг сиғими 800 мА·соатни ташкил этади. Бу ҳозирги Galaxy Watch Ultra моделидаги 590 мА·соатлик кўрсаткичдан 35 фоизга кўпроқдир. Янги Snapdragon Веар Элите аппарат платформаси ва кенгайтирилган батарея қурилманинг автоном ишлаш вақтини сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда.

Фақатгина Ultra версия эмас, балки Galaxy Watch 9 серияси ҳам янгиланишларга эга бўлади. Хусусан, 40 мм корпусли Galaxy Watch 9 модели 400 мА·соатлик аккумуляторга эга бўлади (Galaxy Watch 8 дан 23 фоиз кўп). Бироқ, 44 мм диаметрли моделда батарея сиғими 435 мА·соат даражасида ўзгаришсиз қолиши тахмин қилинмоқда.

Аввалроқ Galaxy Watch 9 сериясида қувватланиш тезлиги ошмаслиги ҳақида хабарлар тарқалган эди, Galaxy Watch Ultra 2 моделида бу кўрсаткич қандай бўлиши ҳозирча номаълум. Samsung янги ақлли соатларини июль ойида бўлиб ўтадиган Galaxy Унпаккед тадбирида расман намойиш этиши кутилмоқда.

Мазкур тақдимотда соатлар билан бир қаторда Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra ва Galaxy Z Флип 8 каби янги буклама смартфонлар ҳам омма эътиборига ҳавола этилиши режалаштирилган.

SamsungGalaxy Watch Ultra 2СмартватчТехнологияGalaxy Унпаккед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиБугун, 00:22Google AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба бердиGoogle AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба бердиБугун, 00:21Жустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиБугун, 23:26Apple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилдиApple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилдиБугун, 23:22GM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиGM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиБугун, 21:24Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиAnthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиБугун, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус