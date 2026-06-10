Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошади
Янги сиздирилган маълумотлар Samsung компаниясининг бўлажак Galaxy Watch Ultra 2 ақлли соатлари ҳақидаги тафсилотларни очиқлади. Саммобиле нашрининг хабар беришича, янги қурилма амалдаги моделга қараганда анча катта ҳажмли аккумулятор билан жиҳозланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Galaxy Watch Ultra 2 батареясининг сиғими 800 мА·соатни ташкил этади. Бу ҳозирги Galaxy Watch Ultra моделидаги 590 мА·соатлик кўрсаткичдан 35 фоизга кўпроқдир. Янги Snapdragon Веар Элите аппарат платформаси ва кенгайтирилган батарея қурилманинг автоном ишлаш вақтини сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда.
Фақатгина Ultra версия эмас, балки Galaxy Watch 9 серияси ҳам янгиланишларга эга бўлади. Хусусан, 40 мм корпусли Galaxy Watch 9 модели 400 мА·соатлик аккумуляторга эга бўлади (Galaxy Watch 8 дан 23 фоиз кўп). Бироқ, 44 мм диаметрли моделда батарея сиғими 435 мА·соат даражасида ўзгаришсиз қолиши тахмин қилинмоқда.
Аввалроқ Galaxy Watch 9 сериясида қувватланиш тезлиги ошмаслиги ҳақида хабарлар тарқалган эди, Galaxy Watch Ultra 2 моделида бу кўрсаткич қандай бўлиши ҳозирча номаълум. Samsung янги ақлли соатларини июль ойида бўлиб ўтадиган Galaxy Унпаккед тадбирида расман намойиш этиши кутилмоқда.
Мазкур тақдимотда соатлар билан бир қаторда Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra ва Galaxy Z Флип 8 каби янги буклама смартфонлар ҳам омма эътиборига ҳавола этилиши режалаштирилган.
…