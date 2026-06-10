Honor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайди

·0·Техно
Honor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайди

Honor компанияси МагикОС операцион тизимининг янги талқинида фойдаланувчилар махфийлигини ҳимоя қилишга қаратилган “виртуал рухсатномалар” функциясини эълон қилди. Ушбу янгилик иловаларнинг шахсий маълумотларга тез-тез сўров юборишини чеклайди ва хавфсизликни янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизим иловаларнинг хабарлар, қўнғироқлар журнали ва тақвим каби нозик маълумотларга киришини назорат қилади. Одатда иловалар ишлаши учун камера, микрофон ёки жойлашув каби функцияларга рухсат талаб қилинади, бироқ бу маълумотларнинг сизиб чиқиш хавфини туғдириши мумкин.

“Виртуал рухсатномалар” ёқилганда, бирор илова қўнғироқлар тарихи каби махфий маълумотларни ўқишга ҳаракат қилса, тизим унга ҳақиқий маълумотлар ўрнига бўш (эмптй) маълумотларни тақдим этади. Бу эса фойдаланувчининг шахсий ҳаёти дахлсизлигини самарали ҳимоя қилади.

{7} “Maxfiylik va xavfsizlik” > “Виртуал рухсатномалар” бўлимига ўтишлари лозим. У ерда ҳар бир илова учун алоҳида чекловларни ўрнатиш имконияти мавжуд.

Мазкур янгиланиш МагикОС 10.0.0.160 версиясидан бошлаб жорий этилмоқда. Яқин ҳафталар ичида ушбу функция барча мос келувчи Honor смартфонларида пайдо бўлиши кутилмоқда.

HonorМагикОССмартфонМахфийликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta ва Релиансе Ҳиндистонда йирик сунъий интеллект маълумотлар марказини қурадиMeta ва Релиансе Ҳиндистонда йирик сунъий интеллект маълумотлар марказини қурадиБугун, 07:24OnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларгаOnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларгаБугун, 05:52Anthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этдиAnthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этдиБугун, 04:23Россиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учириладиРоссиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учириладиБугун, 04:21Россияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқдаРоссияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқдаБугун, 03:59Lucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этдиLucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этдиБугун, 03:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус