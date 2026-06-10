Starship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошади
SpaceX томонидан эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, Starship ракетасининг келажакдаги Starlink В3 сунъий йўлдошлари билан амалга ошириладиган битта парвози орбитага 60 га яқин аппаратни олиб чиқиши ва тармоқ ўтказувчанлигини тахминан 61 000 Гбит/с га ошириши мумкин. Таққослаш учун, Falcon 9 ракетасининг 27 та Starlink В2 сунъий йўлдоши билан амалга оширилган битта парвози бор-йўғи 2 600 Гбит/с қувват қўшади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳисоб-китобларга кўра, битта Starship парвози қўшилган тармоқ сиғими бўйича назарий жиҳатдан 23 та Falcon 9 парвозига тенг келади. Дастур миқёсида бу шуни англатадики, Starlink В3 сунъий йўлдошлари билан амалга ошириладиган ўнта парвоз бутун Starlink тармоғининг ҳозирги умумий ўтказувчанлик қувватини икки баравар оширишга қодир. Бундай кескин сакраш маълумотларни узатиш зичлиги ва орбитал гуруҳдан фойдаланиш самарадорлигини оширувчи янги авлод сунъий йўлдошларига ўтиш билан боғлиқ.
Янги Starlink В3 сунъий йўлдошлари В2 моделига нисбатан 10 баравардан кўпроқ ўтказувчанликни таъминлайди — уларнинг ҳар бири 1 Тбит/с дан юқори тезлик бера олади. Келажакда аппаратлар сонини 10 баравар кўпайтириш режалаштирилган, натижада бутун тизимнинг умумий сиғими 100 баравардан кўпроққа ўсади. Аввалроқ SpaceX компанияси AI1 кодли номи остида сунъий интеллект ҳисоб-китоблари учун мўлжалланган илк коинот маълумотлар марказини тақдим этган эди.
SpaceX бош директори Elon Musk сунъий интеллект учун орбитал маълумотларни қайта ишлаш марказларини яратиш мураккаб муҳандислик вазифаси эмаслигини таъкидлади. Шунингдек, компания янги авлод Starlink терминалларини ҳам намойиш этди. Ушбу қурилмалар жорий моделларга қараганда анча катта ҳажмларда ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.
…