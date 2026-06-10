Starship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошади

·0·Техно
Starship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошади

SpaceX томонидан эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, Starship ракетасининг келажакдаги Starlink В3 сунъий йўлдошлари билан амалга ошириладиган битта парвози орбитага 60 га яқин аппаратни олиб чиқиши ва тармоқ ўтказувчанлигини тахминан 61 000 Гбит/с га ошириши мумкин. Таққослаш учун, Falcon 9 ракетасининг 27 та Starlink В2 сунъий йўлдоши билан амалга оширилган битта парвози бор-йўғи 2 600 Гбит/с қувват қўшади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳисоб-китобларга кўра, битта Starship парвози қўшилган тармоқ сиғими бўйича назарий жиҳатдан 23 та Falcon 9 парвозига тенг келади. Дастур миқёсида бу шуни англатадики, Starlink В3 сунъий йўлдошлари билан амалга ошириладиган ўнта парвоз бутун Starlink тармоғининг ҳозирги умумий ўтказувчанлик қувватини икки баравар оширишга қодир. Бундай кескин сакраш маълумотларни узатиш зичлиги ва орбитал гуруҳдан фойдаланиш самарадорлигини оширувчи янги авлод сунъий йўлдошларига ўтиш билан боғлиқ.

Янги Starlink В3 сунъий йўлдошлари В2 моделига нисбатан 10 баравардан кўпроқ ўтказувчанликни таъминлайди — уларнинг ҳар бири 1 Тбит/с дан юқори тезлик бера олади. Келажакда аппаратлар сонини 10 баравар кўпайтириш режалаштирилган, натижада бутун тизимнинг умумий сиғими 100 баравардан кўпроққа ўсади. Аввалроқ SpaceX компанияси AI1 кодли номи остида сунъий интеллект ҳисоб-китоблари учун мўлжалланган илк коинот маълумотлар марказини тақдим этган эди.

SpaceX бош директори Elon Musk сунъий интеллект учун орбитал маълумотларни қайта ишлаш марказларини яратиш мураккаб муҳандислик вазифаси эмаслигини таъкидлади. Шунингдек, компания янги авлод Starlink терминалларини ҳам намойиш этди. Ушбу қурилмалар жорий моделларга қараганда анча катта ҳажмларда ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.

SpaceXStarshipStarlinkElon MuskСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Спектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилдиСпектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилдиБугун, 08:51Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиHuawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиБугун, 08:23Xiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиXiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиБугун, 08:23Honor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайдиHonor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайдиБугун, 07:58Meta ва Релиансе Ҳиндистонда йирик сунъий интеллект маълумотлар марказини қурадиMeta ва Релиансе Ҳиндистонда йирик сунъий интеллект маълумотлар марказини қурадиБугун, 07:24OnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларгаOnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларгаБугун, 05:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус