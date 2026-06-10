Google Gemini 3.5 Live Translate технологиясини тақдим этди
Google компанияси нутқни реал вақт режимида таржима қилиш учун мўлжалланган янги Gemini 3.5 Live Translate аудио-моделини эълон қилди. Ушбу технология турли тилларда сўзлашувчи инсонлар ўртасидаги мулоқотни янада табиий ва узлуксиз қилишга қаратилган. Босқичма-босқич ишлайдиган анъанавий тизимлардан фарқли ўлароқ, янги модел узлуксиз оқимли таржимани амалга оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастурчиларнинг таъкидлашича, Gemini 3.5 Live Translate суҳбатдош ҳали гапираётган вақтдаёқ таржимани шакллантиради ва бор-йўғи бир неча сонияга ортда қолади. Бундай ёндашув мулоқотдаги ноқулай паузаларнинг олдини олишга ва суҳбат ритмини сақлаб қолишга ёрдам беради. Тизим 70 дан ортиқ тилларни автоматик аниқлай олади ҳамда сўзловчининг интонацияси, суръати ва овоз баландлигини сақлаб қолади.
Технология Google маҳсулотларига босқичма-босқич жорий этилмоқда. Корпоратив мижозлар учун янгиланиш Google Меет хизматида пайдо бўлади. Кенг фойдаланувчилар аудиторияси учун эса ушбу функция Android ва iOS тизимларидаги Google Транслате иловасида тақдим этилади. Шунингдек, модел фон шовқинларига чидамлилиги билан ҳам ажралиб туради.
Android қурилмалари эгалари учун махсус "тинглаш режими" ҳам жорий этилмоқда. Бу режимда телефонни оддий қўнғироқ пайтидагидек қулоққа тутиб, таржима қилинган аудио оқимни бевосита динамик орқали тинглаш мумкин бўлади. Қулоқчинлардан фойдаланилганда эса фойдаланувчилар янада равон ва табиий нутқни эшитиш имкониятига эга бўладилар.
…