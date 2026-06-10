VPN хизматларини блоклашга уринишлар Россия хостингларида носозлик келтириб чиқарди

·34·Техно
VPN хизматларини блоклашга уринишлар Россия хостингларида носозлик келтириб чиқарди

Май ойи охири ва июн ойи бошида Россиянинг йирик хостинг-провайдерлари мижозлари ўз ресурсларига киришда муаммолар юзага келаётгани ҳақида хабар бера бошладилар. Селектел, Бегет ва Тимевеб каби компаниялар фойдаланувчилар оқими камайгани ва сайтлар очилишида вақти-вақти билан узилишлар кузатилаётганини тасдиқлашди. Мутахассисларнинг фикрича, бунга интернет-трафикни фильтрлаш учун қўлланиладиган таҳдидларга қарши курашиш техник воситалари (ТСПУ) созламаларининг ўзгартирилиши сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илгари VPN хизматлари асосан ИП-манзиллар ва протоколлар бўйича блокланган бўлса, замонавий технологиялар ўз трафигини оддий интернет-трафик сифатида ниқоблашни ўрганди. Натижада, назорат органлари эътиборини VPN серверлари тез-тез жойлаштириладиган булутли инфратузилмаларга қаратди. Июн ойидан бошлаб ТСПУ ускуналари ҳимояланган ТЛС-уланишларни янада фаол таҳлил қила бошлади, бу эса қонуний сервислар ишида ҳам хатоликларга олиб келди.

ГлобалНет тармоқ муҳандиси Михаил Коткиннинг сўзларига кўра, май ва июн ойларида булутли сегмент мижозларининг трафиги тахминан 10 фоизга камайган. Энг катта хавф остида доимий ҳимояланган уланишга эга мобил иловалар, булутли платформалар, реал вақт режимида маълумот алмашиш сервислари ва контентни тезкор етказиб бериш (КДН) ечимлари қолмоқда.

Экспертлар юзага келган вазиятни фильтрлаш механизмларини созлаш жараёнининг натижаси деб ҳисобламоқда. Хатоликларни камайтириш учун ускуналарни қўшимча созлаш талаб этилади, шу сабабли қисқа муддатли узилишлар келгусида ҳам давом этиши мумкин. Шу билан бирга, айрим телеком мутахассислари муаммо кўлами бўрттирилган бўлиши мумкинлигини ва баъзи носозликлар бошқа техник сабаблар билан боғлиқлигини таъкидламоқда.

VPNХостингРоссияИнтернетБлокировка
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Opendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаOpendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаБугун, 04:27Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиЭлектромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиБугун, 03:57Anthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаAnthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаБугун, 03:52Venera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиVenera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиБугун, 03:25Sam Altman ва Jakub Pachocki OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаSam Altman ва Jakub Pachocki OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаБугун, 23:28Intel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиIntel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиБугун, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус