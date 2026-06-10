Датадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солди

·14·Техно
Датадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солди

Датадог компаниясининг собиқ муҳандислари томонидан асос солинган Нитешифт стартапи Грейлокк бошчилигидаги инвестиция раундида 7 миллион доллар маблағ жалб қилди. Сунъий интеллект стандартлари бўйича камтарона кўринган ушбу лойиҳа Реид Ҳоффман, Оливиер Помел ва Алексис Ле-Қуок каби нуфузли инвесторлар эътиборини қозонишга улгурди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сажид Меҳмоод ва Конор Бранаган томонидан ташкил этилган компания AI кодлаш агентлари бўйича ўта рақобатли бозорга янгича ёндашув билан кирди. Уларнинг асосий саволи шундан иборат: нима учун компаниялар ўзларининг энг нозик активи бўлган дастурий кодларини OpenAI ёки Anthropic каби модел яратувчиларига тўғридан-тўғри ишониб топшириши керак? Зеро, ушбу гигантлар доимий равишда янги иловалар чиқариш орқали кичик стартапларни бозордан сиқиб чиқармоқда.

Нитешифт бош директори Сажид Меҳмоод ушбу ҳолатни Датадог ривожланишининг илк даврларига ўхшатади. Ўшанда кўплаб электрон тижорат компаниялари Amazon Веб Сервисес платформасидан фойдаланишни исташмаган, чунки Amazon чакана савдо бозорида уларнинг асосий рақобатчиси эди. Бугунги кунда Anthropic ва OpenAI каби компаниялар ҳам ҳуқуқ, соғлиқни сақлаш ва молия каби вертикал дастурий таъминот бозорларига кириб бормоқда.

Нитешифт стратегияси компанияларга кодлаш моделларини бошқа инфратузилмалардан ажратиш имконини беради. Бу эса AI томонидан яратилган кодларнинг тўғри текширилиши ва сақланишини таъминлайди. Стартап Claude Коде ёки Кодех каби воситаларни бутунлай алмаштиришни эмас, балки уларга бўлган қарамликни камайтиришни мақсад қилган.

Нитешифт булутли платформаси лойиҳа эҳтиёжларидан келиб чиқиб, ГПТ ва бошқа очиқ манбали моделлар орасида маршрутлашни амалга оширади. Бу ёндашув компанияларга технологик гигантлар томонидан ютилиб кетиш хавфисиз энг яхши моделлардан фойдаланиш имкониятини беради.

НитешифтСунъий IntelлектДатадогСтартапOpenAI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиНима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиБугун, 15:29Pinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларPinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларБугун, 14:54SpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариSpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариБугун, 14:53ServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқдиServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқдиБугун, 14:24Бойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБугун, 14:24Оператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиОператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус