Датадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солди
Датадог компаниясининг собиқ муҳандислари томонидан асос солинган Нитешифт стартапи Грейлокк бошчилигидаги инвестиция раундида 7 миллион доллар маблағ жалб қилди. Сунъий интеллект стандартлари бўйича камтарона кўринган ушбу лойиҳа Реид Ҳоффман, Оливиер Помел ва Алексис Ле-Қуок каби нуфузли инвесторлар эътиборини қозонишга улгурди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сажид Меҳмоод ва Конор Бранаган томонидан ташкил этилган компания AI кодлаш агентлари бўйича ўта рақобатли бозорга янгича ёндашув билан кирди. Уларнинг асосий саволи шундан иборат: нима учун компаниялар ўзларининг энг нозик активи бўлган дастурий кодларини OpenAI ёки Anthropic каби модел яратувчиларига тўғридан-тўғри ишониб топшириши керак? Зеро, ушбу гигантлар доимий равишда янги иловалар чиқариш орқали кичик стартапларни бозордан сиқиб чиқармоқда.
Нитешифт бош директори Сажид Меҳмоод ушбу ҳолатни Датадог ривожланишининг илк даврларига ўхшатади. Ўшанда кўплаб электрон тижорат компаниялари Amazon Веб Сервисес платформасидан фойдаланишни исташмаган, чунки Amazon чакана савдо бозорида уларнинг асосий рақобатчиси эди. Бугунги кунда Anthropic ва OpenAI каби компаниялар ҳам ҳуқуқ, соғлиқни сақлаш ва молия каби вертикал дастурий таъминот бозорларига кириб бормоқда.
Нитешифт стратегияси компанияларга кодлаш моделларини бошқа инфратузилмалардан ажратиш имконини беради. Бу эса AI томонидан яратилган кодларнинг тўғри текширилиши ва сақланишини таъминлайди. Стартап Claude Коде ёки Кодех каби воситаларни бутунлай алмаштиришни эмас, балки уларга бўлган қарамликни камайтиришни мақсад қилган.
Нитешифт булутли платформаси лойиҳа эҳтиёжларидан келиб чиқиб, ГПТ ва бошқа очиқ манбали моделлар орасида маршрутлашни амалга оширади. Бу ёндашув компанияларга технологик гигантлар томонидан ютилиб кетиш хавфисиз энг яхши моделлардан фойдаланиш имкониятини беради.
…