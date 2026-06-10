Зест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги илова
Янги стартап одамларнинг севимли овқатланиш масканларини топиш усулини бутунлай ўзгартиришни мақсад қилган. Зест деб номланган янги илова транзакция маълумотлари ва AI (сунъий интеллект) комбинациясидан фойдаланиб, фойдаланувчилар ҳақиқатда қаерда овқатланиши, ичимлик ичиши ёки кофе ичишига асосланган шахсий тавсияларни тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2024-йил ноябрь ойида асос солинган Зест лойиҳаси аллақачон Алексис Оҳаниан (776) ва Стеве Жанг (Киндред Вентурес) каби инвесторлардан 1,8 миллион доллар миқдорида пре-сеед маблағ йиғишга улгурди. Бета-тест босқичидан муваффақиятли ўтган илова эндиликда кенг оммага тақдим этилди. Ишга туширилганидан сўнг бир неча ҳафта ичида у 100 000 дан ортиқ ташрифларни жалб қилди ва фойдаланувчилар базасини кенгайтиришда давом этмоқда.
Зест иловасининг асосий устунлиги шундаки, унинг тавсиялари қуруқ рейтингларга эмас, балки реал дунё маълумотларига асосланади. Фойдаланувчилар ўз кредит карталарини Плаид хизмати орқали иловага боғлайди. Тизим фақат озиқ-овқат ва ичимликлар тоифасидаги харажатларни саралаб олиб, шахсий овқатланиш харитасини яратади. Фаст-фуд масканлари харитани чалкаштирмаслик учун рўйхатдан чиқариб ташланади.
Илова асосчиларидан бири Марио Гомес-Ҳалл (илгари Сатурн иловасида дизайн бўлими раҳбари бўлган) ва техник ҳаммуассис Алекс Моллер (Apple ва бошқа йирик компаниялар тажрибасига эга) лойиҳанинг ижтимоий жиҳатига урғу беришмоқда. Уларнинг фикрича, Зест шунчаки мақтаниш учун бориладиган Мичелин юлдузли ресторанларни эмас, балки одамлар мунтазам ташриф буюрадиган, ҳақиқатда мазали ва ишончли масканларни аниқлашга ёрдам беради.
Фойдаланувчилар нафақат ўз хариталарини яратишлари, балки дўстлари ёки машҳур креяторларнинг профилларини кузатиб, янги жойлар ҳақида маълумот олишлари мумкин. Бу Apple компаниясининг Find My хизмати ёки Снап Мап каби ижтимоий тармоқ элементларини молиявий маълумотлар билан бирлаштириб, истеъмолчиларга ҳақиқий қиймат тақдим этувчи янги авлод сервисига айланмоқда.
…