Унитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқди

·0·Техно
Унитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқди

Дунёнинг энг йирик авиакомпанияларидан бири — Унитед Аирлинес ва Британиянинг авиация двигателлари ишлаб чиқарувчиси Rolls-Royce ўртасида зиддият кучаймоқда. Унитед Аирлинес раҳбари Скотт Керби Rolls-Royce компаниясини кескин танқид қилиб, у буюртмаларни маҳсулот сифати туфайли эмас, балки рақобат йўқлиги сабабли қўлга киритаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Рио-де-Жанейрода ўтган Халқаро ҳаво транспорти ассоциациясининг (ИАТА AGM 2026) йиллик конференциясида Керби Аирбус А350 атрофидаги вазиятга тўхталиб ўтди. Бугунги кунда ушбу оилага мансуб барча самолётлар фақат Rolls-Royce Трент ХWB двигателлари билан жиҳозланмоқда, бу эса авиакомпанияларни бошқа етказиб берувчини танлаш имкониятидан маҳрум қилади. Кербининг сўзларига кўра, бундай қарамлик ташувчилар учун жиддий хавф туғдиради.

Ушбу кескин баёнотлар ортида кўп миллион долларлик молиявий низо ётибди. Бир неча йил аввал Унитед Аирлинес аввалроқ буюртма қилинган Аирбус А350-900 самолётларидан воз кечиб, Boeing 787 паркини кенгайтиришга қарор қилган эди. Шундан сўнг авиакомпания двигателлар учун олдиндан тўланган 175 миллион доллар миқдоридаги авансни қайтаришни талаб қилди.

Унитед Аирлинес томони Британия компанияси шартнома мажбуриятларини бажармаганини даъво қилмоқда. Rolls-Royce эса бунга рози эмас ва келишувнинг бажарилишини ҳамда етказилган зарарни қоплашни талаб қилиб, қарши даъво аризаси билан судга мурожаат қилди. Мазкур суд жараёни натижаси бутун авиация саноати учун муҳим аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Трент ХWB двигателлари аввал ҳам танқидга учраган эди. Хусусан, Эмиратес раҳбари Тим Кларк Яқин Шарқнинг қумли ва чангли иқлим шароитида ушбу двигателларнинг чидамлилиги пастлигини айтиб, Rolls-Royce муаммони ҳал қилмагунча Аирбус А350-1000 самолётларини сотиб олмаслигини маълум қилган эди.

Унитед АирлинесRolls-RoyceАирбус А350АвиацияШартнома
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норозиКиберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норозиБугун, 15:53Зест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги иловаЗест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги иловаБугун, 15:51Нима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиНима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиБугун, 15:29Датадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солдиДатадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солдиБугун, 15:24Pinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларPinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларБугун, 14:54SpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариSpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус