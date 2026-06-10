Унитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқди
Дунёнинг энг йирик авиакомпанияларидан бири — Унитед Аирлинес ва Британиянинг авиация двигателлари ишлаб чиқарувчиси Rolls-Royce ўртасида зиддият кучаймоқда. Унитед Аирлинес раҳбари Скотт Керби Rolls-Royce компаниясини кескин танқид қилиб, у буюртмаларни маҳсулот сифати туфайли эмас, балки рақобат йўқлиги сабабли қўлга киритаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Рио-де-Жанейрода ўтган Халқаро ҳаво транспорти ассоциациясининг (ИАТА AGM 2026) йиллик конференциясида Керби Аирбус А350 атрофидаги вазиятга тўхталиб ўтди. Бугунги кунда ушбу оилага мансуб барча самолётлар фақат Rolls-Royce Трент ХWB двигателлари билан жиҳозланмоқда, бу эса авиакомпанияларни бошқа етказиб берувчини танлаш имкониятидан маҳрум қилади. Кербининг сўзларига кўра, бундай қарамлик ташувчилар учун жиддий хавф туғдиради.
Ушбу кескин баёнотлар ортида кўп миллион долларлик молиявий низо ётибди. Бир неча йил аввал Унитед Аирлинес аввалроқ буюртма қилинган Аирбус А350-900 самолётларидан воз кечиб, Boeing 787 паркини кенгайтиришга қарор қилган эди. Шундан сўнг авиакомпания двигателлар учун олдиндан тўланган 175 миллион доллар миқдоридаги авансни қайтаришни талаб қилди.
Унитед Аирлинес томони Британия компанияси шартнома мажбуриятларини бажармаганини даъво қилмоқда. Rolls-Royce эса бунга рози эмас ва келишувнинг бажарилишини ҳамда етказилган зарарни қоплашни талаб қилиб, қарши даъво аризаси билан судга мурожаат қилди. Мазкур суд жараёни натижаси бутун авиация саноати учун муҳим аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Трент ХWB двигателлари аввал ҳам танқидга учраган эди. Хусусан, Эмиратес раҳбари Тим Кларк Яқин Шарқнинг қумли ва чангли иқлим шароитида ушбу двигателларнинг чидамлилиги пастлигини айтиб, Rolls-Royce муаммони ҳал қилмагунча Аирбус А350-1000 самолётларини сотиб олмаслигини маълум қилган эди.
…