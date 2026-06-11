Xiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат билан

·150·Техно
Xiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат билан

Xiaomi компанияси ўзининг янги Xiaomi 17Т ва Xiaomi 17Т Pro смартфонларини Хитой бозорида расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилмалар ўзининг юқори сиғимли аккумулятори ва Леика билан ҳамкорликда яратилган камералари билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сериянинг базавий модели 2999 юандан (тахминан 445 доллар) бошланади. У 6,59 дюймли 120 Hz частотали дисплей, Dimensity 8500 Ultra платформаси ва 67 ваттли тезкор қувватлаш технологияси билан жиҳозланган. Pro талқини эса сезиларли даражада кучлироқ бўлиб, у 6,83 дюймли 144 Hz частотали экран, Dimensity 9500 чипи ҳамда 100 ваттли симли ва 50 ваттли сиmsиз қувватлашни қўллаб-қувватлайди.

Ҳар икки моделнинг асосий ўзига хослиги 7000 мА·соат сиғимли янги авлод батареясидир. Компания маълумотларига кўра, у бир марта қувватланганда 1,88 кунлик иш фаолиятини таъминлайди. Энг муҳими, аккумулятор 1600 та қувватлаш сиклидан кейин ҳам ўз сиғимининг 80 фоизини сақлаб қолади. Шу сабабли, Хитойда ушбу батареяларга 5 йиллик расмий кафолат берилмоқда.

Камера тизими Леика мутахассислари билан биргаликда ишлаб чиқилган бўлиб, ранглар узатиш сифати яхшиланган. Шунингдек, қурилмалар Ливе Пҳотос функцияси ва ижтимоий тармоқлар учун суратларни динамик серияларга бирлаштириш режимига эга бўлди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Xiaomi 17Т сериясининг халқаро бозорлардаги сотуви ҳақида ҳам маълумотлар берилган эди.

XiaomiXiaomi 17ТСмартфонЛеикаDimensity
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниOppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниБугун, 05:59RTX 5090 ва Ryzen 9 9950X3D: Коолер Мастер Cosmos Голд Limited Эдитион тақдим этилдиRTX 5090 ва Ryzen 9 9950X3D: Коолер Мастер Cosmos Голд Limited Эдитион тақдим этилдиБугун, 05:26Opendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаOpendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаБугун, 04:27Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиЭлектромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиБугун, 03:57Anthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаAnthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаБугун, 03:52Venera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиVenera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиБугун, 03:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус