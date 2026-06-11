Рақамли ҳаёт сифати: 4,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи хмаил доменига ўтди
Россиянинг хмаил почта домени аудиторияси Gmail ва бошқа хорижий хизматлардан миграция қилган 4,5 миллион фойдаланувчидан ошди. Бу ҳақда “Почта Маил” матбуот хизмати маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
2023-йилда ишга туширилганидан буён бир почтадан бошқасига ўтаётган янги фойдаланувчиларнинг ойлик ўсиши барқарор равишда 100 мингдан юқори кўрсаткични сақлаб қолмоқда. Компания маълумотларига кўра, энг юқори фаоллик Android қурилмалари эгалари томонидан кўрсатилмоқда — барча миграцияларнинг қарийб 70 фоизи айнан уларнинг ҳиссасига тўғри келади.
“Почта Маил” вакиллари фойдаланувчилар учун маълумотлар хавфсизлиги ва сақланиши асосий омил эканини таъкидладилар. Маҳсулот йўналиши раҳбари Руслан Арзумановнинг сўзларига кўра, миграция жараёни маълумотлар йўқотилмасдан ва мураккаб ҳаракатларсиз амалга оширилиши муҳим.
Арзуманов, шунингдек, бундай ўтиш фойдаланувчилар томонидан шунчаки техник хизмат алмашинуви эмас, балки рақамли ҳаёт сифатининг ошиши сифатида қабул қилинаётганини қайд этди. Ҳозирда хмаил хизмати хорижий платформалардан маълумотларни осон кўчириш имконини берувчи асосий воситага айланган.
…