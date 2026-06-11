Anker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагич
Anker компанияси ўзининг янги 160 В қувватга эга Смарт Чарге Pro+ қувватлаш қурилмасини сотувга чиқарди. Янги гаджет Хитойнинг JD.com платформасида тахминан 95 доллар нархида пайдо бўлди. Мазкур моделнинг аввалги версиядан асосий фарқи — тезкор қувватлаш протоколларининг кенгайтирилганлигидир: энди қурилма Xiaomi МиППС (120 В гача) ва Huawei СКП (66 В гача) интерфейсларини қўллаб-қувватлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қувватлаш блоки учта USB-C порти билан жиҳозланган бўлиб, юқоридагилардан ташқари USB Повер Деливерй 3.1 (140 В гача), ППС (100 В гача), ҚК 3.0 ва ФКП стандартларида ишлай олади. Қурилманинг энг диққатга сазовор жиҳати унинг анча катта ҳажмдаги рангли экранидир. Бу дисплей нафақат жорий чиқиш қувватини кўрсатади, балки унга уланган iPhone моделининг номини ҳам чиқариб беради (ҳозирча Apple смартфонларининг барча моделлари ҳам аниқланмаслиги мумкин).
Бундан ташқари, экранга смартфон фон расмлари каби турли хил тасвирларни ўрнатиш имконияти мавжуд. Фойдаланувчилар ўзларининг шахсий суратларини ҳам юклашлари мумкин. Смарт Чарге Pro+ махсус мобил иловага уланади, у орқали портлар ўртасида қувват тақсимотини масофадан назорат қилиш ва қурилма иш параметрларини бошқариш мумкин.
Гарчи қувват даражаси юқори бўлса-да, қурилма корпуси жуда ихчам — 65 × 52 × 35 мм. Ўлчамлари бўйича ушбу қувватлаш блоки сиmsиз қулоқчинларнинг ғилофига деярли тенг келади, бу эса уни саёҳатлар учун жуда қулай қилади.
…