WhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатади
Оммабоп WhatsApp мессенжери жамоаси ўзининг маълумотлар марказида қўллаб-қувватланадиган операцион тизимлар ҳақидаги маълумотларни янгилади. Сўнгги ўзгаришларга кўра, 2026-йил 30-ноябрдан бошлаб iOS операцион тизимининг фақат 15.5 ва ундан юқори версиялари қўллаб-қувватланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шунингдек, Android смартфонлари учун ҳам талаблар ўзгарди. 2026-йил 8-сентябрдан бошлаб мессенжер фақат Android 6 ва ундан янги версияларда ишлашда давом этади. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, тизимни қўллаб-қувватлаш бутунлай тўхтатилишидан олдин фойдаланувчиларга янгиланиш зарурлиги ҳақида бир неча бор огоҳлантиришлар юборилади.
Эътиборлиси, iPhone 6с, iPhone 6с Plus, iPhone SE (1-авлод), iPhone 7 ва iPhone 7 Plus фойдаланувчилари учун бу янгилик унчалик хавфли эмас. Ушбу моделлар учун сўнгги янгиланиш iOS 15.8.8 версиясигача чиқарилган, шунинг учун эгалари белгиланган муддатгача қурилмаларини янгилаб олишлари кифоя.
Ҳозирги вақтда iOS 15.1 версиясини қўллаб-қувватлайдиган барча Apple қурилмалари 15.5 версиясигача янгиланиш имкониятига эга. Шу сабабли, фойдаланувчилар мессенжердан фойдаланишда давом этишлари учун ўз смартфонларидаги дастурий таъминотни ўз вақтида янгилаб туришлари тавсия этилади.
…