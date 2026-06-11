WhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатади

·16·Техно
WhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатади

Оммабоп WhatsApp мессенжери жамоаси ўзининг маълумотлар марказида қўллаб-қувватланадиган операцион тизимлар ҳақидаги маълумотларни янгилади. Сўнгги ўзгаришларга кўра, 2026-йил 30-ноябрдан бошлаб iOS операцион тизимининг фақат 15.5 ва ундан юқори версиялари қўллаб-қувватланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шунингдек, Android смартфонлари учун ҳам талаблар ўзгарди. 2026-йил 8-сентябрдан бошлаб мессенжер фақат Android 6 ва ундан янги версияларда ишлашда давом этади. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, тизимни қўллаб-қувватлаш бутунлай тўхтатилишидан олдин фойдаланувчиларга янгиланиш зарурлиги ҳақида бир неча бор огоҳлантиришлар юборилади.

Эътиборлиси, iPhone 6с, iPhone 6с Plus, iPhone SE (1-авлод), iPhone 7 ва iPhone 7 Plus фойдаланувчилари учун бу янгилик унчалик хавфли эмас. Ушбу моделлар учун сўнгги янгиланиш iOS 15.8.8 версиясигача чиқарилган, шунинг учун эгалари белгиланган муддатгача қурилмаларини янгилаб олишлари кифоя.

Ҳозирги вақтда iOS 15.1 версиясини қўллаб-қувватлайдиган барча Apple қурилмалари 15.5 версиясигача янгиланиш имкониятига эга. Шу сабабли, фойдаланувчилар мессенжердан фойдаланишда давом этишлари учун ўз смартфонларидаги дастурий таъминотни ўз вақтида янгилаб туришлари тавсия этилади.

WhatsAppiPhoneAndroidЯнгиланишТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичAnker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичБугун, 11:54Anthropic корпоратив AI ечимларини кенгайтириш учун ТКС билан ҳамкорлик қиладиAnthropic корпоратив AI ечимларини кенгайтириш учун ТКС билан ҳамкорлик қиладиБугун, 11:53iPhone фойдаланувчилари учун кутилмаган совға: iOS 27 тизимида АирДроп тезлиги кескин ошдиiPhone фойдаланувчилари учун кутилмаган совға: iOS 27 тизимида АирДроп тезлиги кескин ошдиБугун, 11:29Starlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетStarlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетБугун, 11:23iPhone интернет учун, Samsung эса суҳбатлар учун: 2026-йилги трендларiPhone интернет учун, Samsung эса суҳбатлар учун: 2026-йилги трендларБугун, 10:57Куктеч янги 90 В қувватли ихчам қувватлантиргични тақдим этадиКуктеч янги 90 В қувватли ихчам қувватлантиргични тақдим этадиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус