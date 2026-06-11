NASA Artemis III миссиясининг мураккаб тафсилотларини очиқлади

·21·Техно
NASA Artemis III миссиясининг мураккаб тафсилотларини очиқлади

NASA агентлиги 2027-йилнинг ўрталарига режалаштирилган Artemis III миссиясининг дастлабки режасини тақдим этди. Эълон қилинган концепцияга кўра, ушбу миссия Ерга яқин паст орбиталарда (тахминан 463 километр баландликда) амалга ошириладиган учта алоҳида парвоз ва иккита туташувни ўз ичига олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлаб орбитага Blue Origin компаниясининг Блуе Моон Мк2 ой модулининг синов версияси олиб чиқилиши режалаштирилган. Ушбу аппарат коинотда 90 суткагача қолиш имкониятига эга. Иккинчи босқичда СЛС ракетаси тўрт нафар астронавт бўлган Орион кемасини орбитага етказади. Блуе Моон билан туташгандан сўнг, экипаж ҳаётни таъминлаш тизимларини ва ой модулининг бошқа функцияларини текширувдан ўтказади.

Учинчи босқичда махсус туташув адаптери билан жиҳозланган модификацияланган Starship В3 орбитага йўл олади. Орион кемаси Блуе Моон модулидан ажралиб, Starship билан яқинлашиш маневрини амалга оширади. Таъкидлаш жоизки, ушбу жараёнда астронавтлар SpaceX кемасига ўтишмайди, балки тизимларнинг ўзаро мослигини синовдан ўтказишади.

Дастур якунлангач, Орион кемаси экипаж билан бирга Ерга қайтади ва Тинч океанига қўнади. Миссиянинг умумий давомийлиги тахминан икки ҳафтани ташкил этиши кутилмоқда. Аввалроқ NASA Artemis III миссиясида иштирок этадиган экипаж аъзоларини расман эълон қилган эди.

NASAArtemis IIIОрионStarshipBlue Origin
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқландиTelegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқландиБугун, 12:27WhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиWhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиБугун, 11:57Anker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичAnker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичБугун, 11:54Anthropic корпоратив AI ечимларини кенгайтириш учун ТКС билан ҳамкорлик қиладиAnthropic корпоратив AI ечимларини кенгайтириш учун ТКС билан ҳамкорлик қиладиБугун, 11:53iPhone фойдаланувчилари учун кутилмаган совға: iOS 27 тизимида АирДроп тезлиги кескин ошдиiPhone фойдаланувчилари учун кутилмаган совға: iOS 27 тизимида АирДроп тезлиги кескин ошдиБугун, 11:29Starlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетStarlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетБугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус