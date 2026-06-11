NASA Artemis III миссиясининг мураккаб тафсилотларини очиқлади
NASA агентлиги 2027-йилнинг ўрталарига режалаштирилган Artemis III миссиясининг дастлабки режасини тақдим этди. Эълон қилинган концепцияга кўра, ушбу миссия Ерга яқин паст орбиталарда (тахминан 463 километр баландликда) амалга ошириладиган учта алоҳида парвоз ва иккита туташувни ўз ичига олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлаб орбитага Blue Origin компаниясининг Блуе Моон Мк2 ой модулининг синов версияси олиб чиқилиши режалаштирилган. Ушбу аппарат коинотда 90 суткагача қолиш имкониятига эга. Иккинчи босқичда СЛС ракетаси тўрт нафар астронавт бўлган Орион кемасини орбитага етказади. Блуе Моон билан туташгандан сўнг, экипаж ҳаётни таъминлаш тизимларини ва ой модулининг бошқа функцияларини текширувдан ўтказади.
Учинчи босқичда махсус туташув адаптери билан жиҳозланган модификацияланган Starship В3 орбитага йўл олади. Орион кемаси Блуе Моон модулидан ажралиб, Starship билан яқинлашиш маневрини амалга оширади. Таъкидлаш жоизки, ушбу жараёнда астронавтлар SpaceX кемасига ўтишмайди, балки тизимларнинг ўзаро мослигини синовдан ўтказишади.
Дастур якунлангач, Орион кемаси экипаж билан бирга Ерга қайтади ва Тинч океанига қўнади. Миссиянинг умумий давомийлиги тахминан икки ҳафтани ташкил этиши кутилмоқда. Аввалроқ NASA Artemis III миссиясида иштирок этадиган экипаж аъзоларини расман эълон қилган эди.
…