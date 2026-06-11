DoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйди
DoorDash компанияси пайшанба куни ўзининг сунъий интеллект соҳасидаги янги қадами — фойдаланувчиларга матнли сўровлар ва суратлар ёрдамида озиқ-овқат ҳамда маҳсулотлар буюртма қилиш имконини берувчи янги AI-чатботни ишга туширганини эълон қилди. “Аск DoorDash” деб номланган ушбу чатбот фойдаланувчиларга ресторанлар ва дўконлар рўйхатини узоқ вақт кўздан кечирмасдан, ўз сўзлари билан қидирувни амалга ошириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги тизим ёрдамида сиз чатботга қандай таом ейишни хоҳлаётганингизни айтишингиз, рецепт ҳаволасини улашишингиз ёки керакли жойни банд қилиш учун тавсифларни ёзишингиз мумкин. Компания блогидаги постда таъкидланишича, анъанавий қидирув тизимлари аниқ ресторан номини билганингизда яхши ишлайди, бироқ “Аск DoorDash” фойдаланувчи нима хоҳлаётганини аниқ билмаган вазиятлар учун махсус ишлаб чиқилган.
DoorDash иловаси пазандачилик китобидаги сурат, қўлда ёзилган харидлар рўйхати ёки рецепт асосида саватчани шакллантира олади. Тизим барча маҳсулотларни ва уларнинг миқдорини автоматик равишда саватчага қўшади. Шунингдек, у фойдаланувчидан шакар ёки сариёғ каби асосий маҳсулотлар уйда бор-йўқлигини сўраб, ортиқча харажатнинг олдини олади. Чатботдан охирги буюртмани такрорлашни ёки аввалги харидлар асосида янги маҳсулотлар тавсия қилишни ҳам сўраш мумкин.
Таом буюртма қилишда эса чатботга “4 кишилик оила учун тўйимли кечки овқат” каби сўровлар юбориш мумкин. Илова нафақат ресторанларни кўрсатади, балки нима учун айнан шу жой сизнинг сўровингизга мос келишини тушунтириб беради. Натижаларни “болалар учун мос, вегетариан ва аччиқ бўлмаган таомлар” каби қўшимча шартлар билан саралаш имконияти ҳам мавжуд.
Ҳозирда ушбу чатбот iOS платформасида танланган ҳудудларда ресторан қидириш, харидлар ва банд қилиш хизматлари учун ишга туширилди. Компания яқин ҳафталар ичида ушбу функцияни бутун АҚШ бўйлаб кенгайтиришни режалаштирмоқда. Бу каби технологиялар Uber Эатс ва Instacart каби рақобатчилар томонидан ҳам фаол жорий этилмоқда.
…