DoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйди

·26·Техно
DoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйди

DoorDash компанияси пайшанба куни ўзининг сунъий интеллект соҳасидаги янги қадами — фойдаланувчиларга матнли сўровлар ва суратлар ёрдамида озиқ-овқат ҳамда маҳсулотлар буюртма қилиш имконини берувчи янги AI-чатботни ишга туширганини эълон қилди. “Аск DoorDash” деб номланган ушбу чатбот фойдаланувчиларга ресторанлар ва дўконлар рўйхатини узоқ вақт кўздан кечирмасдан, ўз сўзлари билан қидирувни амалга ошириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги тизим ёрдамида сиз чатботга қандай таом ейишни хоҳлаётганингизни айтишингиз, рецепт ҳаволасини улашишингиз ёки керакли жойни банд қилиш учун тавсифларни ёзишингиз мумкин. Компания блогидаги постда таъкидланишича, анъанавий қидирув тизимлари аниқ ресторан номини билганингизда яхши ишлайди, бироқ “Аск DoorDash” фойдаланувчи нима хоҳлаётганини аниқ билмаган вазиятлар учун махсус ишлаб чиқилган.

DoorDash иловаси пазандачилик китобидаги сурат, қўлда ёзилган харидлар рўйхати ёки рецепт асосида саватчани шакллантира олади. Тизим барча маҳсулотларни ва уларнинг миқдорини автоматик равишда саватчага қўшади. Шунингдек, у фойдаланувчидан шакар ёки сариёғ каби асосий маҳсулотлар уйда бор-йўқлигини сўраб, ортиқча харажатнинг олдини олади. Чатботдан охирги буюртмани такрорлашни ёки аввалги харидлар асосида янги маҳсулотлар тавсия қилишни ҳам сўраш мумкин.

Таом буюртма қилишда эса чатботга “4 кишилик оила учун тўйимли кечки овқат” каби сўровлар юбориш мумкин. Илова нафақат ресторанларни кўрсатади, балки нима учун айнан шу жой сизнинг сўровингизга мос келишини тушунтириб беради. Натижаларни “болалар учун мос, вегетариан ва аччиқ бўлмаган таомлар” каби қўшимча шартлар билан саралаш имконияти ҳам мавжуд.

Ҳозирда ушбу чатбот iOS платформасида танланган ҳудудларда ресторан қидириш, харидлар ва банд қилиш хизматлари учун ишга туширилди. Компания яқин ҳафталар ичида ушбу функцияни бутун АҚШ бўйлаб кенгайтиришни режалаштирмоқда. Бу каби технологиялар Uber Эатс ва Instacart каби рақобатчилар томонидан ҳам фаол жорий этилмоқда.

DoorDashСунъий IntelлектЧатботТехнологияМобил Илова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиIntel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиБугун, 14:59Мобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиМобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиБугун, 14:51Хитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиХитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиБугун, 14:28Эндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилдиЭндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилдиБугун, 14:26Деэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширдиДеэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширдиБугун, 14:24Жанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиЖанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус