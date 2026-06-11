Деэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширди

·24·Техно
Деэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширди

Деэзер мусиқа стриминг сервиси сунъий интеллект ёрдамида яратилган трекларни аниқлаш учун мўлжалланган оммавий ва бепул воситани ишга туширганини эълон қилди. Янги хизмат нафақат Деэзер экотизимида, балки Apple Мусик ва Spotify каби бошқа машҳур платформалардаги плейлистларни ҳам таҳлил қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Деэзер бош директори Алексис Лантерне ушбу ташаббус ҳақида гапирар экан, ҳозирча ҳеч бир бошқа компания бундай қадам ташламаганини таъкидлади. Шу сабабли, компания фойдаланувчиларга қайси стриминг платформасидан фойдаланишидан қатъи назар, ўз плейлистларида синтетик треклар бор-йўқлигини текшириш имкониятини беришга қарор қилган.

Текшириш жараёни жуда содда: фойдаланувчи махсус саҳифага кириб, ўзининг мусиқа платформасини танлайди ва аккаунтга кириш рухсатини беради. Шундан сўнг, Деэзер тизими плейлистларни автоматик сканерлайди ва қайси қўшиқлар сунъий интеллект ёрдамида яратилганини кўрсатади. Ушбу восита 27 тилда мавжуд бўлиб, 20 дан ортиқ энг кенг тарқалган стриминг сервисларини қўллаб-қувватлайди.

Деэзер ўз платформасида сунъий интеллект мусиқасига қарши фаол кураш олиб бормоқда. Компания ҳар куни тахминан 75 000 та генерация қилинган трекларни қабул қилади, бу эса кунлик юкланмаларнинг 44 фоизини ташкил этади. 2025-йил давомида платформада 13,4 миллиондан ортиқ шундай композициялар аниқланган ва белгиланган. Уларнинг барчаси алгоритмик тавсиялар ва таҳририят плейлистларидан чиқариб ташланади.

Муаммо фирибгарлик даражаси юқорилиги сабабли кескинлашган. Деэзер маълумотларига кўра, 2025-йилда тўлиқ сунъий мусиқа орқали амалга оширилган стримларнинг 85 фоизигача бўлган қисми фирибгарлик мақсадида, яни муаллифлик гонорарларини ноқонуний олиш учун ишлатилган.

ДеэзерApple МусикSpotifyСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиIntel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиБугун, 14:59Мобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиМобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиБугун, 14:51Хитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиХитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиБугун, 14:28Эндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилдиЭндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилдиБугун, 14:26DoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйдиDoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйдиБугун, 14:23Жанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиЖанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус