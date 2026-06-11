Мобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот берди

·17·Техно
Мобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот берди

Anker Инноватион асосчиси ва бош директори Ян Мен мобил аккумуляторлар бозори келажакда бутунлай йўқ бўлиб кетиши мумкинлигини маълум қилди. Топ-менежер мисол тариқасида MP3-плеерлар, кассетали ва КД-плеерлар тақдирини келтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, истеъмол электроникасининг аксарият тоифалари оммавий тарқалишдан бозорни тарк этгунига қадар тахминан ўн йил яшайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Anker узоқ вақт давомида айнан мобил аккумуляторлар билан боғланган бўлса-да, ҳозирда компания ушбу йўналишга камроқ боғланиб қолган. 2025-йил якунларига кўра, Anker тушуми 23,5 фоизга ошиб, қарийб 4,2 миллиард долларни ташкил этди. Бунда қувватлаш қурилмалари ва энергияни сақлаш тизимлари даромаднинг ярмини келтирган бўлса, анъанавий пауербанклар энди асосий даромад манбаи ҳисобланмайди.

2026-йилнинг биринчи чорагида компания тушуми қарийб 1 миллиард долларга етди, бироқ соф фойда бироз камайган. Аввалроқ компания вакиллари маҳсулот ассортиментининг ҳаддан ташқари кенглиги сифат назоратига салбий таъсир кўрсатганини тан олган эди. Маълумотларга кўра, фақатгина 2024-йилнинг ўзида компания линиясида 100 га яқин турли хил пауербанк моделлари мавжуд бўлган.

Ян Меннинг фикрича, бозорнинг келажаги смартфонлар ва бошқа мобил қурилмаларнинг ўзидаги аккумуляторлар ривожланиши билан белгиланади. Агар гаджетларнинг автоном ишлаш вақти ўсишда давом этса, алоҳида ташқи батареяларга бўлган эҳтиёж кескин камайиб кетиши муқаррар.

AnkerПовербанкТехнологияАккумуляторСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиIntel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиБугун, 14:59Хитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиХитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиБугун, 14:28Эндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилдиЭндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилдиБугун, 14:26Деэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширдиДеэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширдиБугун, 14:24DoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйдиDoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйдиБугун, 14:23Жанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиЖанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус